美關稅雙刃 台突圍之道

美國最高法院於20日以6比3票數作出裁決，宣告川普 政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的廣泛全球關稅 違憲。法院強調，IEEPA僅授權總統「調節進口」，關稅本質上是稅收，屬國會依憲法第一條第8款獨享的徵稅權。除非總統有國會明確授權，不得以模糊詞彙僭越。此判決適用「重大問題準則」，重申涉及巨額經濟影響的政策須有清晰立法授權，延續近年對行政擴權的嚴格審查；從尼克森1971年臨時附加稅，到雷根時代管制爭議皆同。

三位保守派大法官強烈異議，主張總統面對芬太尼危機、不公平貿易與供應鏈 威脅時，需廣泛裁量空間。既然IEEPA允許更極端措施如禁運，則關稅應視為合理工具；但多數意見勝出，堅守憲政權力分立原則。此案關鍵在於權力分立是保護經濟利益的核心機制，企業直接對抗行政部門的過度擴張，當企業擁有制衡政府恣意行為時，才可營造有利商業、公平競爭可預測的環境。

IEEPA途徑雖被司法封鎖，川普政府卻迅速轉向其他法定基礎。「1974年貿易法」第122條允許總統在國際收支嚴重失衡時，加徵最高15%的臨時全球關稅，期限150天；「1962年貿易擴展法」第232條以國家安全為由，對鋼鐵、汽車、半導體等特定產業課稅，此條款不受本次裁決影響；「1974年貿易法」第301條針對不公平貿易行為的報復機制，仍是對華貿易戰核心，這些替代工具足以維持全球供應鏈的不確定性與壓力。

民調顯示政策高度分裂，紐時、華郵與皮尤等調查顯示，約60%至64%美國人反對川普關稅政策，主要擔憂通貨膨脹；然而共和黨支持率仍維持71%，顯示關稅已成為強大的政治動員武器。川普迅速將判決轉化為敘事優勢，指責建制派菁英與華府官僚再次背叛藍領勞工，將憲政爭議包裝成反菁英、反全球化的核心元素。這在今年期中選舉前夕特別有效，能激發共和黨基層熱情，並在鏽帶州與郊區放大經濟不滿情緒，將政策挫敗轉為選舉優勢，迫使國會議員在關稅永久化議題上傾向妥協。

對台灣而言，川普關稅政策的延續，構成極為尖銳的雙刃；一方面，對中國供應鏈的持續高壓，正強力推動全球企業加速撤離中國，生產基地大量轉向東南亞與台灣，直接鞏固台灣在半導體與精密製造上的全球戰略地位，台灣有機會趁勢躍升為科技供應鏈核心。另一方面，關稅戰火可能延燒至盟友，或以「國安」為名擴大涵蓋更多高科技產品，川普團隊已明確表態下一步行動。

川普將持續把經濟武器化為國安工具，關稅僅是冰山一角。他深信「國安經濟」，透過單邊制裁與供應鏈重組，防堵對手滲透關鍵領域；他不會因單一司法挫敗而停手，而是會層層疊加新工具，再到潛在的永久化立法。

台灣必須主動出擊、加速去風險化，強化國內創新投資、推動未來產業，並深化美台戰略夥伴及經濟安全關係，將台灣關鍵科技定位為美國不可或缺的夥伴、深化雙邊的戰略資產，並強化台灣法治經濟體的國際吸引力，以吸引更多全球投資與合作。

