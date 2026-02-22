應對川普 台要守住底氣

美國聯邦最高法院在本月20日以6比3的多數決，裁定川普 無權繞過國會、單方面援引1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球貿易夥伴課徵全面性關稅 。這個判決本應是國際貿易秩序的一記定心針，但川普的反應讓所有人見識到他一貫的政治風格，隔天他立刻宣布將全球關稅從10%調升至15%，用行政權的其他法律途徑繞過最高法院的裁決，繼續強推他的保護主義。他甚至在記者會上公開羞辱他自己任命的兩位大法官，指稱他們是「讓國家蒙羞的人」。

川普的第二任期走到此刻，已不再只是一個需要外交應對的政策問題，而是一個結構性的不確定性挑戰。他不僅鼓吹「美國優先」，且四處介入各地衝突；自稱解決了8場戰爭，還渴望摘下諾貝爾和平獎，前後矛盾的行為讓盟友無所適從。他的支持率在國內已跌至36%，共和黨人開始擔憂期中選舉的前景，川普卻沉浸在個人歷史定位的幻想中，對於普通美國人買菜、付房租的現實焦慮視若無睹，甚至稱之為「民主黨的騙局」。

這一切，對台灣而言，絕非遠在天邊的美國內政八卦。台灣長期以來依賴非正式的美台關係為安全基石，然而面對一個連本國最高法院都公然嘲諷、連對自己任命的大法官都可以翻臉羞辱的川普，台灣必須正視一個殘酷的現實，就是以規則為基礎的國際秩序在川普的邏輯中並不存在，能讓他重視的只有籌碼和利益。

台灣的第一個功課是認清關稅戰的本質，川普使用關稅，從來不是純粹的經濟政策，而是政治談判的武器；他對每一個貿易夥伴施壓的力道，取決於對方能給他什麼。台灣在半導體供應鏈 上的關鍵地位，既是最強大的談判籌碼，也是最容易被當目標的弱點。台積電已經在亞利桑那州建廠，但投資能否換來川普的善意，或只是他眼中理所當然的讓步？台灣需要更清醒地算計，而不是單純地期待只要「展現誠意」就能獲得保護。

川普的關稅政策讓全球供應鏈加速重組，台灣的出口結構面臨壓力，但也有機會在這場混亂中找到新的位置。

當美國企業急於分散對中國大陸的依賴，東南亞和印度雖然承接了部分產能，但在先進製程和精密製造上，台灣仍是不可取代的節點；問題在於台灣能否主動出擊，而不只是等著被動應對美方的要求。

正因為川普的善變和唯利是圖，台灣的策略不能建立在「猜測川普下一步」的基礎上，而應建立在讓自身價值足夠清晰、不可或缺的基礎上。讓晶圓繼續成為全球科技命脈的關鍵節點，讓民主繼續扮演印太地區最有力的示範，讓台灣在全球供應鏈重組中站在不可繞過的位置，這才是面對川普、面對任何形式的外部壓力的根本答案。川普可以在一夜之間把關稅從10%調到15%，但他沒有辦法在一夜之間讓台灣變得不重要，這才是台灣真正的底氣所在。

（本文取自2月23日聯合報民意論壇，作者為台北商業大學榮譽講座教授）