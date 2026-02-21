閒話博物館和個人捐獻

南京曾是國民政府首都，南京博物館具有國家級水準，珍藏中華大地藝術文化瑰寶。國民政府退守台灣時已將主要藏品如字畫珠寶等運往台灣，如有3000年歷史毛公鼎青銅器，上有文字記錄當年官僚制度。那個翠玉白菜和東坡肉更是國人必看打卡品，翠玉白菜顏色鮮豔，通透菜葉，脈絡清晰可見，黑色小塊被雕刻為一蝗蟲，實為神來之筆。東坡肉層次分明，皮是皮肉是肉，飽含脂肪，更勝廚神之手。

北京和台北傳媒一度大量推出珠寶字畫鑑賞的電視節目，北京專家主持人曾將市民提供的樣品判為假冒膺品，引起不少爭議。台北方面則由藝員吳淡如穿梭引介，捧紅了一個年輕老闆和一位大學藝術系教授，節目也將珠寶玉石字畫行情炒熱，隨之而引起搶購潮。

一件歷史藝術品的真偽是靠專家學者去鑑定，沒有一致標準，引起異議及法律訴訟是常有的事。這次引起爭議的是江南龐姓收藏家捐贈了137件物品給南京博物院，發現贈品中有5件已不在館中，其中一件仇英繪的「江南春」畫作以贋品價6800人民幣售予外間美工公司，再以8800萬人民幣拍賣 售出。南京博物院以此方式售出由私人捐贈，不主動通知捐贈者又不理會捐贈者的查詢。此事引起國家文旅部門的重視，已發出公文到全國多間博物館暫時閉館，並要求作出相應調查和整頓。據悉國民政府還有2211箱加封條的文物存在南京博物院倉庫內，有否被人開箱盜取？不得而知。

北京故宮 博物院就有個私人捐獻文物的經典案例，捐贈者是位著名愛國收藏家張伯駒，他不算特別富有，卻將自己全部收藏品於1952年捐獻給國家，要這些寶物「永存吾土」（國家）。寶物有絕世珍品，如陸機的「平復帖」（收入最早名家書法）、展子虔的「遊春圖」（中國最早山水畫真跡）和韓滉「五牛圖」（唐代繪畫孤本）。張伯駒還將自己房子出售湊夠銀兩購入精品，以免它們流入日本及其他外國人手中，並且確保該批藝術品永遠留在國家博物院系統中。

張伯駒本人就是個出色藝術鑑賞家，美術、戲曲、詩詞歌賦和書法樣樣在行，他交遊廣闊，朋友中有梅蘭芳、溥心畲、葉恭綽（社會活動家、曾涉足國民黨 宣傳政務）和章伯鈞（社會活動家、被批為極右分子），他們熱中藝術交往，自成一個特權社會中罕見中國文藝沙龍。

港澳名人何鴻燊曾成功將失散海外的圓明園十二生肖中豬、馬兩個獸首銅像在國際拍賣會購入贈予國家。

國家博物館需要頂級的展品，並要由有學識的專家學者去管理，也少不了愛國的捐贈者無私奉獻，這樣才能創建出一流世界級的博物館。