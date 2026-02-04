我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國蔥價飆漲「比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國明年禁用電動車隱藏式把手 可能影響全球規範

學術亂象 台國科會當自省

陳復（宜縣冬山）
聽新聞
test
0:00 /0:00

國科會主委吳誠文日前批評各大學只在意衝刺世界排名，並稱「追逐論文篇數很可笑」。他昨天雖透過臉書道歉，但各界仍須正視問題根本，才能找出解決良方。

筆者同意「唯排名」與「唯篇數」會扭曲研究與教學，但，當大學教師被迫把論文當成追求學術卓越的指標，制度設計者並不宜以嘲諷口吻指責。畢竟讓學術環境扭曲到必須看著KPI來衡量價值，並不是學術研究者變得如此，而是長期以評鑑分配資源導致的結果，其中最明確的制度訊號正來自國科會。

學術圈為什麼要「拚論文」？答案很現實：聘任、升等、續聘，尤其理工領域要讓研究室活下去，就得拿出可供比較的成果，這就需要能快速審查、並在短時間內決勝負的證據；論文清單與期刊指標，正是最「不用費神檢視即知」的評量根據。只要申請與審查依然把論文當作檢視學者的指標，評鑑文化自然持續畸形發展，學者只能把時間投注在最能被看見的產出，否則無法證實自己待在學術領域的價值，這是誘因設計帶來的後果。吳主委難道沒有想過，國科會正在如何引導制度設計嗎？

吳主委雖然強調要看「學者實質社會影響」，但在現行的計畫申請與審查制度下卻難呈現，事實上更不鼓勵學者有這種影響。「社會貢獻」從來就不是「寫段敘事」就能公平比較；政策採納需要文件、產業導入需要驗證、教育推廣需要長期追蹤、公共服務需要成果紀錄。若制度沒有清楚列出可接受的佐證類型、沒有給出清晰的評比權重、更沒有要求評審委員必須在社會影響上作出可檢核的判斷，那麼「社會影響」就只是申請書上好看的段落；寫了無實際意義，審查委員看了更不知如何評量，最後依然回到論文這把尺。

學術研究若跨領域，這種問題更加尖銳。科研機構的領導者長期由理工人主持，評鑑的標準長期向理工與量化指標傾斜，人文藝術領域被迫把創作、展演、設計等成果翻譯成論文語言。學者並非不願意拿自己的作品說話，而是無關於論文的成果即無法在制度中「計分」且難以「比較」，無法在審查時「快速判斷」。如果沒有建立各領域成果的「承認機制」，卻反過來批評大家「不務正業」，這樣的指責很難讓大學教師信服。

要終結唯論文是從的文化，關鍵不在口號，而在國科會要提出能驗證的制度改革：第一，申請書與審查表要把社會影響從附加敘事變成正式評量項目，列出可接受證據，包括政策引用與採納、產業導入與成效、公共服務與影響、教育推廣與效益、資料蒐集使用、創作出版與發表。第二，審查應該分流，就論文導向、實踐導向、創作導向等採用不同評鑑，避免用同一把量化尺規衡量所有領域。

筆者並不反對吳主委提醒各大學「不要迷信排名」，但制度設計者不應把扭曲的現象歸咎於大學教師。真正荒謬的是有權變更遊戲規則的人，一面拿量化框架分配資源、一面卻指責大家「被量化綁架」。若要把學術研究導回正路，請先變更制度、承認「多元研究成果」，讓學者不再需要「多發表一篇論文」卻影響研究成果；否則再多道德訓話都只是幸災樂禍，畢竟站著說話不腰疼。

（本文取自2月5日聯合報民意論壇，作者為佛光大學歷史學系講座教授）

上一則

從論壇聚焦產業 看兩岸合作必要

延伸閱讀

中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意

中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意
萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國

萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國
萊頓學術論文排名前10有8所來自中國 浙大第一、哈佛落第三

萊頓學術論文排名前10有8所來自中國 浙大第一、哈佛落第三
DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案

2026-02-04 16:09

不可一世的川普 也須臣服金融市場

2026-02-01 01:00

習近平查辦張又俠 是為攻台準備？

2026-02-02 01:00

川普嘲諷中俄武器無用 耐人尋味

2026-02-04 01:00

求加韓政治效忠 川普殺雞儆猴

2026-01-30 01:00

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理