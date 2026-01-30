我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

淫魔檔案被指與俄女性關係染病 蓋茲怒批抹黑

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 極其兇殘

沒有下次的川普 讓台有更多下次？

林法（彰化市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

民粹政客往往只在乎下一次選舉，但如果「沒有下次」，他們會怎麼做？

川普發起關稅戰，據國際貨幣基金（IMF）統計，去年美國經濟成長率約2%，不僅低於前年他上台前的2.8%，更遠遜主要打擊對象即中國的5%；至於該組織預測，美、中今年經濟成長率各為2.4%、4.5%，這自然不含各國因不滿川普自私蠻橫，紛紛將投資、貿易轉向等變數。

然而誰在乎？川普上台周年，美國大多數民調顯示其支持率不斷下墜，但面對期中選舉，依然看不到關稅戰改弦更張跡象。莫怪許多觀察家解讀，他根本不打算為共和黨贏得選戰，反正無連任壓力，並且還有3年可呼風喚雨，足夠讓自己和數目仍多的鐵粉，繼續留在「使美國再度偉大」，甚或之後「除了川普沒人能使美國偉大」的夢境。

同樣，靠「抗中保台」一路走來，前後執政可至少20年的綠營，如今有什麼理由鬆綁兩岸關係？整天扣帽子、搞對立的少數政府，甚至不惜動搖國本任川普敲詐勒索又怎樣？除非台海兵戎相見，失去興風作浪空間，否則就算「沒有下次」，暫時丟掉政權，對「務實台獨工作者」及其眾多鐵粉，恐怕都值得一賭。

日前哈佛大學教授艾利森認為川普向來欺善怕惡，「能欺負誰就欺負誰」，在美中都清楚「台灣問題是潛在引爆點」的情況下，他預期川普任內將有「第4份更具約束性的美中公報」，屆時台灣被如何擺放恐再成焦點。所以說來諷刺，也許那時很多人會清醒，看見「背叛原是救贖」：「沒有下次」的川普，對台灣的最大貢獻，是讓我們擁有「更多下次」！

（本文取自1月31日聯合報民意論壇，作者為公退人員）

川普 關稅 期中選舉

上一則

施凱爾訪中 台應認清時勢

延伸閱讀

川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息

川普大讚華許聰明、優秀且強勢：他確實想降息
司法部公布艾普斯坦案逾300萬頁剩餘文件「未保護川普」

司法部公布艾普斯坦案逾300萬頁剩餘文件「未保護川普」
克里姆林宮：普亭答應川普 暫停攻擊基輔至2/1

克里姆林宮：普亭答應川普 暫停攻擊基輔至2/1
美元貶、金價飆事出何因？克魯曼揭「貶值交易」內幕

美元貶、金價飆事出何因？克魯曼揭「貶值交易」內幕

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

2026-01-25 01:00

團結中等國家 卡尼達沃斯演說的空谷足音

2026-01-24 01:00

第二名抗議者受害 川普的危機時刻

2026-01-28 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫
拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕