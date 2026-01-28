賴政府何不學學哈韓族

美國總統川普 在社群媒體上發文，威脅要將對南韓 課徵的關稅，從去年協議調降後的15%，提高為25%，原因是他不滿意南韓國會拖延對美國投資的法案。賴政府正在慶祝獲得美方調降關稅至15%的宣傳期，綠營人士立即轉發川普總統的發文，警告在野黨切勿惹怒老美，成為台灣的罪人。

台灣現在有許多哈韓族，相信應該有不少人了解南韓在面對這場危機所做的因應。在此只能根據美國媒體的報導拋磚引玉，提醒國人從這件事向南韓學習。

南韓針對川普的發文回應美國重要媒體，韓方對美國投資計畫的執行進度並無拖延，行政部門正在和國會的執政黨與在野黨密切配合，努力完成與美方達成協議的結果。這些看似標準的外交辭令，其實兼顧了國家主權尊嚴與安撫川普總統，完全沒有卸責或諉過在野黨的意思。

除了正式的回應，韓方答覆採訪的內容也值得注意，一是說明投資計畫不須立法，國會討論的重點在成立基金；二是在川普總統發文前後，韓方都沒有接到美方政府主管部門任何抱怨拖延的訊息。前者顯示南韓政府知道必須執行協議，並且的確在進行；後者則表示與美方溝通順暢，川普總統之怒可能另有原因。紐約時報報導此事時就揣測也許是川普在威脅出兵格陵蘭一事虎頭蛇尾，想再掀新的新聞話題。

對照南韓政府處理對美貿易談判的過程與結果，台灣的政府明顯有許多可以改進之處。

南韓對川普之怒的反應沒有責怪在野黨，合理的判斷是韓方知道如果真有拖延，怪在野黨只會淪於國內宣傳，對美方完全沒用。原因在於川普既然責怪韓方拖延，又豈會願意等到下次韓國大選？

就台美貿易談判的結果看，目前民進黨 談判代表對結果的解釋可能有被指控「拖延」之嫌。由於台方承諾對美直接投資2500億美元及融資貸款2500億美元，加起來的金額大到驚人，而且超過南韓的3500億，因此民進黨政府一再強調不應相加。問題是，美國商務部長接受媒體訪問時，說台灣的投資金額是5000億美元，而且後續要看川普總統是否滿意。台灣政府一再否認5000億美元，川普總統會滿意嗎？

當前賴政府與立法院多數的在野聯盟之間發生許多爭執，對美貿易談判協議並非最關鍵的矛盾，卻是川普總統最關心的項目。執政黨借力使力向在野黨施壓，雖然是考驗對手，但自己何嘗不在被考驗？

南韓前總統尹錫悅因為不滿在野黨牽制，發動戒嚴，失敗之後，他的支持者們手拿美國國旗到場聲援，理由是尹總統這麼做是為了能更配合美國的政策。賴總統在大罷免後期站上第一線，南韓與台灣的執政擴權企圖都沒成功，尹錫悅賭很大、輸很慘；賴總統顯然不服輸，想藉南韓的危機扳回一城。其實，台灣與南韓處境相似，有許多可以互相學習的機會。

50年前在台灣推動十大建設的時候，盛傳一則故事：南韓興建第一條高速公路的規畫案是向台灣取經的結果，而台灣計畫多年的方案卻仍未執行。當時南韓的高速公路通車刺激了台灣積極展開基礎建設。如今韓國流行文化紅遍全世界，賴政府真的該向他們學習點好的。

（本文取自1月29日聯合報民意論壇，作者為清大榮譽教授）