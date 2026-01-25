我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

霍諾德不是玩命 是為人生全力以赴

魏世昌（宜蘭市）

加州極限攀岩好手霍諾德再度締造傳奇。25日，他在沒有任何繩索保護的情況下，以91分鐘成功攀登台北101，在國內外掀起熱烈討論。

當然，隨著這項壯舉而來的並非只有讚嘆，還有不少質疑與批評。有人認為他是在「玩命」，也有人無法理解，覺得這樣的挑戰毫無必要。然而，筆者對霍諾德此次攀登台北101，卻抱持不同的看法。因為他所展現的，從來不是一時衝動的冒險，而是一種建立在高度專業、極端專注與長時間準備之上的選擇。

霍諾德曾坦言，自己放棄過的攀登次數多到數不清。只要他覺得狀況不對，無論環境、身體或心理出現疑慮，就會果斷喊停。這樣的態度，恰恰顛覆了外界刻板印象—他並非不重視生命，而是比多數人更清楚風險所在，也更清楚什麼時候該前進、什麼時候該停下。

他曾說過一句引人深思的話：「很多人因為我冒險而指責我，但我覺得這其實有點虛偽，因為每個人都在承擔風險。就算你什麼都不做，坐在沙發上不動，也有罹患心臟病或癌症的風險。」在他看來，風險並不只存在於極限運動之中，而是每個人一生都無法完全避開的課題。

霍諾德這次在台北101的赤手登峰，不只是一項極限運動的壯舉，也是一堂人生課；它提醒我們，在各自的人生高度上，要為自己真正想走的路付出準備、承擔風險，並以專注與勇氣全力以赴。

（本文取自1月26日聯合報民意論壇，作者為工程師）

台北101 加州 心臟病

上一則

「綠白合」為何難超越「藍白合」？

延伸閱讀

法蜘蛛人讚霍諾德攻台北101 愛攀高因「無聊比死可怕」

法蜘蛛人讚霍諾德攻台北101 愛攀高因「無聊比死可怕」
霍諾德成功登頂 他揭昔日評估：怕發生意外讓101變凶宅

霍諾德成功登頂 他揭昔日評估：怕發生意外讓101變凶宅
霍諾德登台北101被說「瘋子」妻子力挺：他爬得快樂

霍諾德登台北101被說「瘋子」妻子力挺：他爬得快樂
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

2026-01-21 14:21

中國經濟2026年將會更困難

2026-01-19 01:00

川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

2026-01-20 01:00

看不起弱國 川普只要與強國交易

2026-01-22 01:00

團結中等國家 卡尼達沃斯演說的空谷足音

2026-01-24 01:00

終身主席的和平 川普版國際秩序

2026-01-23 01:00

超人氣

更多 >
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？