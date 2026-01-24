火頭四起 戰狼啞口無言

我的頻道

安歌 / 蒙特利公園市
世界變得太快，中國特使剛與委內瑞拉總統馬杜洛談判結束後，馬夫婦即被美軍捕捉帶返美國。委國情勢劇變，中共多年來在委國投資一舖清袋。伊朗神學政權因經濟崩潰民眾上街抗議，當局開機關槍鎭壓，面臨美以正義之師懲罰，中共長期支持伊朗，長期投資，是一帶一路重要樞紐。中共靠伊朗和委內瑞拉輸入原油，並以人民幣為结算單位。如今這個如意算盤大概再敲不響了。外長王毅派到中東、拉丁美洲救火，眼見火頭四起，只好更改行程，戰狼啞口熄火。

南韓總統李在明訪華，獲習主席贈送小米手機，李與習夫婦四人自拍成像，宣示友情。轉過身李總統在日本拜會日相高市早苗，二人合拍擊鼓傳情。李在明想讓韓國重新崛起， 高市助力高於習。李也不敢與川普鬧僵，不敢與中共走得太近。

加拿大總理訪問中國，加拿大受美國冷落，中共也需要西方國家來幫忙打開困局。但加拿大經濟長期依賴美國，第51州的格局一下很難改變，中共要找能源新供應者，加拿大暫時是個好幫手。

柬普寨kk樂園臭名遠播，亦因泰柬戰爭而被搗，頭子陳平被美國通緝，追查之下，發現幕後人竟然中共公安部門。

泰國近期不給中共面子，中國護照入境泰國開始受到限制，中共投資泰國建築物及高鐵質量欠佳而事故頻傳，中泰關係蜜月期似乎告終。

台灣總統賴淸德出訪宏都拉斯參加該國總統就職典禮，美國同意賴過境美國，批准停留天數和停留那個城市，要會見些人，都值得留意。可以肯定，賴的待遇應比上屆蔡英文好。

2026年開始，中共諸事不順，國內經濟萎縮，外貿出口急降，資金缺乏，青年失業，百姓生活困難，連外交部發言人面對提問緘默59秒未能作答。七常委最高領導人都躲起來不敢露臉。看來在世界大變局中，中共也在思考和評估。

中共 加拿大 伊朗

台灣安全不應由軍火商主導

