我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美17年華女移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

兩岸差距擴大 台政府策略存在3風險

柳金財（新北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

日前國民黨主席鄭麗文指出「時間不站在台灣這一邊」，贊成者認為這是兩岸客觀結構性差距；反對者則認為這是唱衰台灣論。從結構趨勢來看，兩岸綜合國力差距持續擴大，陸改變現狀的成本愈來愈低、而台維持現狀成本卻愈來愈高。

兩岸軍事力、經濟力及綜合國力落差擴大，並非意謂大陸武統即將到來，卻凸顯台兩岸與國際政治中的「政策彈性」縮小。

台灣政府策略中三大方向：首先，強化台灣國防與拒止能力，這是政府不得不然的選擇。面對陸軍力快速擴張，台不可能維持既往「低備戰狀態」；故提高軍費、恢復一年兵役、強化不對稱作戰等措施，此為最基本嚇阻邏輯。然賴總統表態「國防預算可望在2030年前達到GDP的5%」，跨越其任期，或許是權宜之計，但會對經濟發展、基礎設施及民生福利產生排擠效應。

其次，降低兩岸經貿依賴風險。推動新南向、加強與美日歐合作、吸引台商回流，分散投資風險雖有其必要，然不應標榜「脫中入北論」、兩岸脫鉤斷鏈論，這不僅激化敵意、也失去選擇及韌性。

最後，提高台海國際能見度。當前政府將「台海和平」，從「兩岸議題」變成「國際安全議題」。近年G7、歐盟、英日美多次聯合聲明關注台海和平與安全，卻因欠缺以和平兩岸關係作為對沖，掉入台灣問題國際化泥沼，反激化陸對台採取極限施壓。

當前台灣政府策略存在三項結構性風險。首先，過度依賴美安全保障。無論是抗中保台路線、聯美抗中國際戰略，不僅缺乏戰略自主性，同時誤認為只要強化自衛及增加軍購，美就會協防，忽視美政黨輪替產生政策質變，美戰略優先順序並未以台為核心。台應以和中興台路線、及友美和中均衡戰略，作為槓桿支柱。

其次，兩岸缺乏溝通管道。兩岸誤判風險正增加，兩岸已無對話協商，不啻是喪失安全閥，致危機難以降溫、誤解易累積；兩岸缺乏保留熱線與低敏感度合作機制，此種安全漏洞致台海成為全球易爆發戰爭風險區域。

最後，過度「抗中敘事」降低社會韌性。此增加選舉動員效應，卻阻斷兩岸交流，陸客、陸生急速下降，經濟社會文化交流減少，喪失兩岸和平及安全緩衝地帶。兩岸政策高度政黨化而非趨向低政黨化，致兩岸危機及風險更難管理。

兩岸差距擴大已是結構現實，但不必然陷入歷史命定主義的宿命論。台灣需要更務實、更前瞻、更成熟的國際戰略，方能在不利結構環境中保持安全、繁榮與選擇的自由。就此而論，召開國是會議凝聚台灣社會、跨黨派共識，方是操之在己因應之略。

（本文取自12月13日聯合報民意論壇，作者為佛光大學公共行政與國際事務學系副教授）

國是會議 國民黨 G7

上一則

美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆

下一則

台灣須轉型 避免淪「AI殖民地」應扮演知識中介平台

延伸閱讀

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕
賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱

賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱
鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」

鄭麗文駁心結說 喊「盧秀燕就是太陽」
公開同框駁心結說 鄭麗文喊「盧秀燕就是太陽」

公開同框駁心結說 鄭麗文喊「盧秀燕就是太陽」

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

2025-12-10 14:18

想超越美國 中國崛起已戛然而止？

2025-12-10 01:00

川普治下 美國愈強大或愈脆弱

2025-12-09 01:00

川普關稅案將裁定 引發退稅訴訟潮

2025-12-08 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12

面對和議 烏克蘭的兩難

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵