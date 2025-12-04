盧秀燕戰略轉身…媽媽市長 拚政治突圍

盧秀燕 接受聯合報專訪，觸及國家戰略層級的議題，直接對國安、外交乃至憲政運作提出犀利針砭。這不僅僅是個人政治生涯的戰略轉身，更反映台灣民主政治當前面臨的結構性焦慮。

觀察盧秀燕近期的論述轉向，最引人注目的莫過於她對「第四次政黨輪替」的公開倡議。這並非單純的選舉語言，而是基於對民主運作周期的深刻洞察；任何政黨在長期掌握絕對權力後，無論初衷多麼崇高，都難以避免權力的傲慢與腐化。如同美國開國元勳傑佛遜曾經暗示過的觀點，民主的自由之樹需要透過政權更迭來保持鮮活。

當一個政黨連續執政邁入第十個年頭，其內部的防腐機制往往會因為缺乏外部競爭壓力而逐漸失靈。從近期層出不窮的光電爭議、治安敗壞，到各類人事酬庸的亂象，皆是權力固化後的必然產物。盧秀燕點出執政黨與民意漸行漸遠的現象，正是這種權力疲乏症的具體病徵。當執政者開始誤判情勢，甚至連內部的民調 系統都無法準確捕捉基層民怨時，代表這個政治機器已經失去了自我修正的能力，此時政黨輪替就不再是黨派之爭，而是國家體制進行自我修復的必要手段。

值得深思的是，盧秀燕選擇切入的戰場，不再局限於「路平燈亮水溝通」，而是直指總統職權核心的兩岸與國安議題。她以一位女性政治人物特有的視角，強調和平與穩定的價值，這與執政黨慣用的對抗性敘事形成了強烈對比。這種姿態的轉變，顯示她已不再滿足於擔任「地方性的照顧者」，試圖展現能夠駕馭國家大政的格局。

2025年對盧秀燕無疑是一場嚴酷的壓力測試，從年初百貨商場的氣爆工安意外，到年底對於非洲豬瘟 防疫破口的質疑，原本順風順水的施政節奏遭逢亂流。面對來自四面八方的政治口水，與對手意圖「一擊斃命」的猛烈攻勢，她展現的並非慌亂辯解而是沉著，這種心理素質在現代台灣政治中顯得稀缺。盧秀燕在風暴中展現了專注的堅定，她深知在政治競技場上，對手的攻擊是常態，唯有挺過這些試煉，才能證明自己具備承擔更大責任的韌性。

從「媽媽市長」進化為「國家領袖」的過程，需要混合溫柔與霸氣；溫柔在於她對市民的關懷，霸氣在於她敢於挑戰執政權威。她不諱言過去擔任立委時，在立法院國防外交委員會的歷練，意在提醒公眾她並非缺乏國政視野的地方首長。她疾呼要嚴審國防預算、杜絕弊端，展現守護納稅人血汗錢的姿態；「持家」的精打細算，恰恰是當前政府揮霍無度、財政紀律渙散的對比。

當前台灣正處於價值重整的十字路口，長期由單一政黨執政，導致社會分歧加劇、公共討論空間壓縮。盧秀燕挺身而出打破了沉默螺旋，她用庶民聽得懂的語言去拆解複雜的政治算計；用具體的市政成果來對照中央執政的虛無飄渺。她意圖代表廣大民眾渴望回歸常識、回歸理性、回歸清廉治理的社會呼聲，這股力量不喧嘩卻堅定有力。

未來的路途勢必更加險阻，隨著她開始涉入深水區，來自執政機器的反撲力道將倍增。對手將會拿著放大鏡檢視她從政30年的每一個足跡，試圖從中找出破綻。盧秀燕能否將她在台中市建立的信任感，成功轉化為全台灣人民的託付，取決於她如何持續展現超越黨派與解決危機的能力。

