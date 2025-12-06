我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

香港高樓燒出大問題

馬櫻／加州
聽新聞
test
0:00 /0:00

在視頻上看到香港大埔宏福苑七座大廈大火慘況，無情地吞噬156條生命，79名傷者，還有40位失聯居民生死未卜，目睹此人間煉獄，眼淚在心中流。

香港土地比黃金貴，新蓋的大都是二、三十層的大廈，防火一直是個大問題。高層雲梯受街道狹窄限制，有時無法進入火場施救。普通消防車噴出水柱大多最高只能到其中層。大廈天台有貯水箱，保證高層防火喉和室內自動灑水系統功能，防火警鐘隨時因溫度升高發出警告，可惜宏福苑這次大火消防火警鐘成了啞巴，無法令居民收到警告及時離開迅速蔓延的火場。

香港政府立例強逼超齢大廈進行公共設施的安檢，如維修不合格會被封屋釘契（不能買賣）。現新建樓宇落成不多，大廈維修變成一盤大生意，工程涉及龎大金額，勢必成特殊階層、利益集團和黑社會必爭的肥肉。

政府立例每座大廈都要成立「立案業主法團」，只要十分之一業主出席大會通過便合法組成。法團對大廈各種設施有絕對決定權。有心人士購入物業後可競選該廈的法團委員。香港人怕事，許多不願出來擔任公共事務工作，法團很易被人操縱，取到大廈維修工作決定權，開通了賺大錢財路，黑社會也容易涉及圍標及包攬壟斷維修工程。

政府房屋事務部門如屋宇處、房屋事務委員會、消防處、勞工處都是監管各種房屋維修工程的負責機構，按照政府制定建築條例監管工作，包括圖則批出，使用物料規格，工程進度，工地現場檢查等。監督部門常派督察巡視地盤，如過程中任何錯漏，甚至工友有否戴安全帽施工，違規要抄牌及罰款，但罰款金額不大，缺乏阻嚇力。

現今香港公營房屋建造和大型屋邨工程維修，大都由國內國營建築公司包攬，再分判香港商人承包，內地化制度傳入，施工條例執行不嚴，常有偷工減料漏洞，質量難以控制。

此次引發大火是由竹棚綠圍網非阻燃物料引起，加上窗戶圍上易燃發泡膠，星星之火一發不可收拾，連環燒屋。火被撲熄後，照片所見棚網燒光了，但棚架結構大都還在。竹棚結構經得起百多年香港建築業考驗，又符合環保，理應不該被質疑。

令人憂慮的是港國安處以「以災亂港」為由，拘捕一位提出建議成立專案獨立小組追查火災發生原因、追究失職官員的大專學生，在救災緊急關頭不合時宜地祭出政治追殺，有違香港對大災難發生時的傳統做法。救災關頭，不忘國安高壓，香港人要忍受多久？

香港 宏福苑

上一則

台灣禁小紅書 離年輕人更遠

下一則

避免獨斷粗暴 任何軍事行動須獲國會支持

延伸閱讀

宏福苑唯一未著火大廈 開放居民返家取物

宏福苑唯一未著火大廈 開放居民返家取物
香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯
中駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣

中駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣
剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55
香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

2025-11-30 01:01

川普習近平通話 留下揣測和疑問

2025-12-02 01:00

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

2025-12-03 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型