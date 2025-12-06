在視頻上看到香港 大埔宏福苑 七座大廈大火慘況，無情地吞噬156條生命，79名傷者，還有40位失聯居民生死未卜，目睹此人間煉獄，眼淚在心中流。

香港土地比黃金貴，新蓋的大都是二、三十層的大廈，防火一直是個大問題。高層雲梯受街道狹窄限制，有時無法進入火場施救。普通消防車噴出水柱大多最高只能到其中層。大廈天台有貯水箱，保證高層防火喉和室內自動灑水系統功能，防火警鐘隨時因溫度升高發出警告，可惜宏福苑這次大火消防火警鐘成了啞巴，無法令居民收到警告及時離開迅速蔓延的火場。

香港政府立例強逼超齢大廈進行公共設施的安檢，如維修不合格會被封屋釘契（不能買賣）。現新建樓宇落成不多，大廈維修變成一盤大生意，工程涉及龎大金額，勢必成特殊階層、利益集團和黑社會必爭的肥肉。

政府立例每座大廈都要成立「立案業主法團」，只要十分之一業主出席大會通過便合法組成。法團對大廈各種設施有絕對決定權。有心人士購入物業後可競選該廈的法團委員。香港人怕事，許多不願出來擔任公共事務工作，法團很易被人操縱，取到大廈維修工作決定權，開通了賺大錢財路，黑社會也容易涉及圍標及包攬壟斷維修工程。

政府房屋事務部門如屋宇處、房屋事務委員會、消防處、勞工處都是監管各種房屋維修工程的負責機構，按照政府制定建築條例監管工作，包括圖則批出，使用物料規格，工程進度，工地現場檢查等。監督部門常派督察巡視地盤，如過程中任何錯漏，甚至工友有否戴安全帽施工，違規要抄牌及罰款，但罰款金額不大，缺乏阻嚇力。

現今香港公營房屋建造和大型屋邨工程維修，大都由國內國營建築公司包攬，再分判香港商人承包，內地化制度傳入，施工條例執行不嚴，常有偷工減料漏洞，質量難以控制。

此次引發大火是由竹棚綠圍網非阻燃物料引起，加上窗戶圍上易燃發泡膠，星星之火一發不可收拾，連環燒屋。火被撲熄後，照片所見棚網燒光了，但棚架結構大都還在。竹棚結構經得起百多年香港建築業考驗，又符合環保，理應不該被質疑。

令人憂慮的是港國安處以「以災亂港」為由，拘捕一位提出建議成立專案獨立小組追查火災發生原因、追究失職官員的大專學生，在救災緊急關頭不合時宜地祭出政治追殺，有違香港對大災難發生時的傳統做法。救災關頭，不忘國安高壓，香港人要忍受多久？