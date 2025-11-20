兩岸一中是什麼 坐下來談

狼又來了嗎？美國會報告稱，大陸可能在2027、2035或2049年武統台灣。四年半前，美國太平洋司令部司令指對岸2027年會動手，「經濟學人」放大這個說法，指台海乃世界最危險地方後，隔年2月俄入侵烏爆發戰爭，逼出「今日烏克蘭 ，明日台灣」的比附。

「戰爭迫在眉睫有賣相，呼籲審慎評估事件的新聞與評論則乏人問津」。北京真會認為和平統一無望而武統嗎？我方毫無主動權可以化險為夷嗎？

如同俄烏尚未開戰之前，美國前蘇聯大使Jack F. Matlock所說，當時只要烏克蘭宣告不入北約，即將荼害烏國四年、也弱化俄羅斯的戰爭，不會發生。現在，我們只需奉行憲法，謹守台澎金馬加上大陸才是一個中國的內涵，表示願意與對岸，就什麼是一中，坐下來談，同樣就能化解兵凶戰危，真正進入共構和平之路。賴總統說，接受一中原則就可得到和平，「這是不可能的事」。這是不談就投降、認知有誤而違憲，也不負責任。

在民進黨入主總統府之前，北京只講「中華人 民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。其後有了轉變。先是大陸副總理錢其琛在2000年8月24日回覆「聯合報」訪問團；接著是其總理朱鎔基2002年在人大第五次會議首次納入政策報告；最後是在陳水扁一邊一國的聲浪後，2005年對岸的「反分裂國家法」第二條，都已經不再有前引文字，而是調整為「世界上只有一個中國，大陸與台灣同屬一個中國，中國主權與領土完整不容分割」，這不是已經向我們的憲法增修條文與兩岸人民關係條例靠攏嗎？

這是口惠實不至，還是「以大事小之仁」？部分要由我們自己回答。但最近有一變化，也許可以佐證這比較接近以大事小之仁。中俄雙方總理每年底定期會晤，至今30次，但只有在2024與2025兩年，連續兩年，再次有「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」這個本世紀以前的用語。原因容易理解，我們在這兩年率先或配合美方，熱炒台灣地位未定論或聯合國2758號決議案；從2016到2023年，「聯合報」一年平均就此報導或評論不到7篇，前年與今年至今都是58篇。北京不可能視若無睹，只能重拾昔日語言；同理，陸委會上個月回應也只能說台灣地位沒有未定，而是屬於「迄今114年屹立不搖、始終存在的」中華民國 。

陸委會應該勸諫總統，彼此都要真心融入中華民國、而不是虛晃一招；支持反對黨及執政黨，坐下來談一中的內涵，為彼此也為世界謀福。如此，也是印證大陸軍方智庫領導辛旗所說，國共內鬥時期，中華民國可恨，但現在「中華民國的憲法連結了台灣與大陸…太可愛了」的可恨可愛論。北京的政經軍力量在增強、國際局勢包括美國的變化不利台北；時間不在台灣這邊，政治人物心中若有社會，不能空喊和平，不可只說備戰。

（本文取自11月21日聯合報民意論壇，作者為政治大學新聞系退休教授）