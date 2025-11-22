電子報
影音
UDN
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
川普2.0
焦點話題
關稅大戰
國內政治
美中台關係
外交新風向
美國
美國綜合
美國視窗
社會現場
亞太裔傳統月
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
紐約客談
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
好市多+
加州話題
U視頻
房產理財
洛時精選
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
創業在美國
北加華人
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓／波士頓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
休士頓／達拉斯
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
俄烏戰爭
中東戰火
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
快看世界
運動
NBA／籃球
網球／高球
MLB／棒球
NFL美足
足球／其它
場邊人語
教育
教育大小事
大學資訊
高中那些事
學前到初中
學費與貸款
競賽與活動
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
消費
報稅理財
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
理財輕鬆學
摩根大通的贊助內容
娛樂
噓！星聞
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
年近65紅藍卡專題
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人
直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎
觀點
讀者論壇
小量雪景
陳安利╱亞特蘭大
2025-11-22 00:59 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
地寒未盛降溫因
雨水增量遇冷淋
氣候轉變休眠靜
晶瀅輕飄滿叢林
飛揚彌漫擴散境
霖螢落露覆泥徑
凋零殆盡草木嶺
圍爐清歡茶酒飲
上一則
一張午餐照 把台送上中日前線
下一則
移民問題未解 傷美國社會
延伸閱讀
零宣傳「風林火山」？導演麥浚龍澄清：作品自有其生命…
火鍋桌上說愛你 石家莊海底撈十一辦婚宴 50桌辣到心裡
駐洛經文處新館啟用 台味洋溢 增添僑胞回家氛圍
熱門新聞
一洲焦點／前哈佛校長深捲艾案粉紅、高市有說錯話？
2025-11-19 14:23
社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案
2025-11-15 16:15
美國政治正處於巨變的關頭
2025-11-14 01:00
Nvidia財報公布 能穩定股市？
2025-11-17 01:00
川普「立儲」 民主黨啟動世代交替
2025-11-18 01:00
川普50年期房貸將扼殺美國夢
2025-11-16 01:00
FB留言
超人氣
更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
FB留言