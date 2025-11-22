我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

小量雪景

陳安利╱亞特蘭大
聽新聞
test
0:00 /0:00

地寒未盛降溫因

雨水增量遇冷淋

氣候轉變休眠靜

晶瀅輕飄滿叢林

飛揚彌漫擴散境

霖螢落露覆泥徑

凋零殆盡草木嶺

圍爐清歡茶酒飲

上一則

一張午餐照 把台送上中日前線

下一則

移民問題未解 傷美國社會

延伸閱讀

零宣傳「風林火山」？導演麥浚龍澄清：作品自有其生命…

零宣傳「風林火山」？導演麥浚龍澄清：作品自有其生命…
火鍋桌上說愛你 石家莊海底撈十一辦婚宴 50桌辣到心裡

火鍋桌上說愛你 石家莊海底撈十一辦婚宴 50桌辣到心裡
駐洛經文處新館啟用 台味洋溢 增添僑胞回家氛圍

駐洛經文處新館啟用 台味洋溢 增添僑胞回家氛圍

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／前哈佛校長深捲艾案粉紅、高市有說錯話？

2025-11-19 14:23
國會重啟當天做的第一件事，是民主黨公布艾普斯坦電郵文件，再次暗示川普總統涉案。圖為艾普斯坦(左)與其女友麥斯威爾。(美聯社資料照)

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

2025-11-15 16:15

美國政治正處於巨變的關頭

2025-11-14 01:00

Nvidia財報公布 能穩定股市？

2025-11-17 01:00

川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

2025-11-18 01:00

川普50年期房貸將扼殺美國夢

2025-11-16 01:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車