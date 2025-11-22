「民以食為天」自古以來對人類而言「衣食住行」中，食物最重要，其他穿衣、住宿及交通都好解決。如果缺乏食物就無法生存。美國為世界最大的農牧產品生產國之一，以農產品來說，出產的大豆及高粱就能供應中國大陸14億人口的需求。畜牧業也非常發達。

問題是：美國糧食自給自足之外，還能夠外銷，但是國內居然有4200萬人需要政府發給食物救助，即所謂的糧食券 。供給低收入貧窮的家庭。2024年糧食券總開銷為1003億，為美國聯邦總開銷的1.5%。

糧食券規定只能用來買食物不能購菸酒，自從這個福利發放以來，救助了無數家庭度過難關。當然，這個制度也有其漏洞，用不法方式拿取這個福利也大有人在，但是絕大部分的民眾確實需要這筆救助。

可是目前聯邦的赤字囤積為36兆，一個天文數字，而且每年赤字有增無減，必須發行國債 去彌補收入之不足。支付國債的利息在2025年高達9520億，為聯邦全年總收入的18.4%。減少國債的方法不外為增加稅收以及減少開支等。但是川普 目前沒有增加稅收的打算。反之，他「雪上加霜」欲替富人以及大公司減稅。對於減少開支，他卻毫不手軟，對於美國貧戶依靠維生的糧食劵補助都不放過。

美國的製造業日衰，取代而之為供給窮人低薪的服務業工作機會，在同時造就了富人，糧食劵的存在就是在美國貧富懸殊下的產物，富者更富貧者更窮。筆者認為: 川普不需「錦上添花」替富人減稅，卻是應該「雪中送炭」去幫助窮人。

減少聯邦赤字仍有必要，今後在控制糧食券發放方面可以改善；必須分辨申請者的「需要」或是「想要」以避免糧食券被濫用，可在民眾申請時仔細考核後發放。