高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

日本 首相高市早苗 在國會的「台灣有事論」，讓近年相對和緩的中日關係陷入高度緊張，各界無不關切中日關係發展。從結論來看，維繫甚至增進與日本關係，仍符合中國最佳利益。因此，因高市言論影響下的中日緊張關係，最有可能只是短期衝擊。

10月下旬APEC峰會前的川習會，不但讓今年4月以來劍拔弩張的美中貿易戰暫時偃旗息鼓；在此期間，中國國家主席習近平分別與高市早苗、南韓總統李在明會晤與談話，讓各界對中日韓經濟進一步整合有更正面的想像。然而，北京當局認為，高市早苗的諸般言論，不僅是對中國核心利益的挑釁越線，更是軍國主義的死灰復燃；因此，北京當局更需要透過強硬表態，以回應中國抗日戰爭勝利80周年的民族主義情緒。

中日此次事態的未來發展，大致有以下可能：

情境一：衝突升高。雖然日本多位重量級政壇人士，如前首相石破茂、鳩山由紀夫，或公民黨、社民黨兩黨黨魁齊藤鐵夫、福島瑞穗，都認為高市的發言不當；但從目前民調 來看，日本民眾對高市言論呈現兩極看法，再加上高市處於執政蜜月期。因此，高市將基於意識形態與民族主義，堅持不退讓，致使中日衝突持續升高。

情境二：各自妥協。中國和美國正處於交易熱絡期，且美國立場是不願因他國被捲入與中國直接衝突；因此，北京當局可能一方面以全方位制裁威懾，一方面透過美國對日本施壓，迫使高市撤回言論甚至道歉。中日雙方在各自妥協下繼續相向而行。

情境三：高市下台。北京當局不斷強調中日友好，在不希望擴大打擊面的情況下，將此次紛爭限縮在以高市為首的極右派。因此，北京當局亦有可能透過祭出制裁、美國施壓、拉攏日本親華派等組合拳，讓自民黨在經濟衝擊、國際現實、國內政治的三重壓力下，為保政權而犧牲高市早苗。

對北京當局來說，到2049年建成社會主義現代強國之前，中國主要競爭對手仍是美國。至於未來5年，最重要的施政重點是科技自主創新，擴大開放則是落實此政策的關鍵之一。北京當局認為，科技自主創新不能閉關鎖國，必須充分利用全球創新知識資源；因此，與歐洲、日本、韓國、甚至台灣等擁有先進技術的國家或地區合作，是發展的必要戰略。

事實上，近年來中國不斷加強與日本的高層往來；今年9月出版、一定程度反應中國官方立場的中國社科院2025「日本經濟藍皮書」中，亦表示面對保護主義加劇、全球供應鏈分裂、經濟增速放緩等挑戰，中日經貿將充滿更多合作機會。

因此，北京最不希望的發展態勢是情境一的升高衝突；但鑒於高市目前的高民調，短期內讓高市下台的情境三亦不現實。因此可以推斷，北京目前的諸般舉措，是為了達成情境二各自妥協所鋪墊的籌碼。對北京來說，避免「中日有事」才能降低「台海有事」。此次高市首相是否會展現其一貫的柔軟和務實？相信答案將很快揭曉。

（本文取自11月18日聯合報民意論壇，作者為工業總會中國處處長、大學兼任助理教授）