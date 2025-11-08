我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

慶祝道奇衛冕 論民眾凝聚力

薛永康╱托倫斯
﻿洛杉磯道奇棒球隊在七場的決賽中，以二勝三敗的劣勢後來居上打成平手，在第七場比賽落後中驚險萬分，但是道奇隊員處變不驚迎頭趕上，在最後一局奠定勝基，打敗實力甚強的多倫多藍鳥隊。

這是道奇隊連續兩年得到冠軍，衛冕成功實在不易，值得慶祝。11月3日在洛杉磯市中心的大道舉行慶功遊行，八輛雙層巴士載著球員、家屬以及球隊員工，在洛警摩托車隊的開道下，浩浩蕩蕩前往道奇球場，沿途高達25萬民眾身著道奇隊服裝夾道歡迎，其中不乏在日前才排隊購買到的道奇隊襯衫、夾克及帽子的民眾，男女老幼搖旗吶喊，興奮之情令人動容。

沒有錯，洛杉磯在萬眾慶祝道奇隊勝利中不乏問題。從今年1月開始，洛杉磯的兩場大火，燒掉不少民宅、數千人流離失所，財務損失如天文數字。目前如重建及責任等問題仍然沒有進展。更有甚之，川普指派的ICE探員動作粗魯濫捕他們自認為是無證的民眾，洛城居民在風聲鶴唳之下不敢出門，遑論上班。在民眾福利方面，川普欲刪減白卡以及食物補助的方案仍未定論，對於需要這些福利的民眾實為一隱憂。

但是洛城的民眾，不論是否被上述的問題影響，也有不少上班族甚至請假，一大早就在遊行的道路兩旁等待球隊出現，如同上個月的No Kings示威遊行，萬人空巷去表達自己的心聲，這就是難能可貴、萬眾一心的「凝聚力」：不論是慶祝勝利的遊行或是抗拒暴行的示威，洛杉磯的民眾不落人後，實為值得驕傲的典範。

道奇 洛杉磯 川普

鄭麗文的勝出與挑戰

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平
世界大賽冠軍遊行 道奇球迷舉牌「大谷娶我媽吧」逗樂真美子
衛冕榮歸 洛杉磯市中心陷「道奇狂熱」華裔球迷街頭嗨翻
