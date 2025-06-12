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勿阻兩岸交流 賴就功德無量

彭士剛（屏東市）
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前總統馬英九本月14日至27日將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，除了出席「第17屆海峽論壇」，和在敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，還會走訪河西走廊，體驗串起千年中華文明與世界交流的古代絲綢之路。

對此，民進黨發言人吳崢表示，馬英九身為「台灣人選出的前總統，應站在維護台灣主權的立場，不要配合習近平的統戰大戲，否則是陷台灣人於不義」。陸委會也表示「海峽論壇」是中共對台統戰平台，馬前總統「竟配合中共政治操作」，實屬不當且有失立場，呼籲馬前總統勿淪為統戰樣板。

執政黨與賴政府的回應並不讓人意外。民進黨執政9年多來，只會不斷抹紅抹黑到大陸參訪交流的在野黨人士，卻又沒有能力改善兩岸關係，以致台海僵局至今未解。同時，號稱最能守護台灣主權的民進黨，竟接連爆發黨工、總統府與外交部高官身邊祕書被共諜滲透。如今台灣高檢署、台北地檢署分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴了4人。面對「敵人就在本能寺」的窘況，民進黨只以「尊重司法、毋枉毋縱」帶過，實在莫名諷刺。

更可笑的是，台派最愛的賴總統口口聲聲捍衛主權、主權不容妥協，竟然在就職周年前夕拋出「併購論」的兩岸關係新論述，要讓大陸這家「大公司」向台灣這個「小公司」提出併購條件；這形同向世人宣告，只要大陸開出的條件夠好，台灣也能接受「被併購」。

多年前馬前總統曾依據憲法精神提出「不排斥統一」，但「程序要和平、方法要民主」，結果被民進黨抹紅大加批判。時任總統蔡英文稱馬前總統的言論是向國際傳遞錯誤訊號，即「中國的打壓是有效的，台灣人是會屈服的」。如今賴總統換了說法，用「併購論」包裝統一，綠營卻想方設法為賴總統護航，果真「綠能你不能」。

說穿了，民進黨的兩岸路線除了附隨美國，並操弄「抗中保台」汲取政治利益外，全是假、大、空的話術。賴政府執政一年以來，兩岸關係每況愈下，應對之策竟是端出「賴17條」封堵甚至以各式手段阻撓兩岸交流。台海局勢陡然升高，就連美國外交專家都撰文呼籲川普總統敦促台北克制，避免美國被捲入戰爭。

面對中共威脅日益增強，台灣當然要積極備戰，但敵強台弱的局勢下，不更應思索避戰的方法嗎？透過兩岸交流與溝通，向中共當局傳遞和平共榮的理念，避免兩岸走向戰爭的不歸路才是避戰的良方。盼賴政府多為國人福祉著想，別一再操弄反中仇中、阻斷兩岸交流，就是功德無量了。

（本文取自6月13日聯合報民意論壇，作者為文字工作者）

民進黨 中共 馬英九

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