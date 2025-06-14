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陳安利／亞特蘭大
2025-06-14 02:00 ET
物侯節氣頻而繁
籽熟粒足結實端
風薰阜物豐饒範
暖洋晝長正陽燦
降水升溫防暑暫
稻穀初視致遠看
疏排溝渠除草絆
吐穗開花蟲要趕
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保密協議、忠誠說…是共商國是 或賴虛應故事
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