川普關注後院 拉丁美洲禍福難測

國務卿魯比歐 是古巴移民後裔，也是第一位拉丁裔國務卿，就任首次出訪地正是拉美，外界認為這是川普 總統關注後院的開始。然而，川普對待拉美的態度是善意或惡劣，才是後續觀察的重點。

魯比歐出訪前特別親筆署名一封「美國外交政策回歸美洲」的公開信，強調美國回歸西半球領導地位，美國優先即是更加關注西半球發展，具體共享利益會取代以往的浮華空話，將調整彼此間密切的關鍵供應鏈關係，創造經濟合作良性循環，增加拉美更多就業與成長機會。信末，他特別提及古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉造成區域的混亂；中共使用外交及經濟槓桿，例如利用巴拿馬運河 ，來反抗美國。

魯比歐全文充滿對友好國家的善意，提醒敵意國家對區域的傷害，令筆者想起門羅主義、巨棒政策及羅斯福推論對拉美的迫害。

1823年，美國門羅總統提出「美洲是美洲人的美洲」，被解讀為西半球是美國勢力範圍，歐洲列強不得染指，史稱門羅主義，也成為爾後合理化美國干涉拉美事務的依據。

事實上，門羅主義當時的象徵意義大於實質效用，因為法國與神聖同盟準備出兵南美洲奪回西班牙殖民地，但美國的海軍軍力不足，國內還有聯邦派與歐陸派的爭論，只好先轉移焦點。至1867年，法、英、西三國入侵拉美的重大戰役共有7次，美國無任何干涉舉動。

1901年老羅斯福總統依據門羅主義，言詞溫柔但手持巨棒，對順從美國者給予獎賞，反對者實施武力懲罰，其標準以華府說了算，巴拿馬運河就是在他任內動工建造的，後世稱為巨棒政策。之後，老羅斯福進一步將門羅主義擴大解釋為，美國有權介入歐洲與拉美國家間的紛爭，並配合巨棒政策有理由在西半球行使國際警察權。

2018年川普在聯合國大會演說時稱，門羅主義是美國正式的政策，其西半球政策除了是上述三者的延續之外，再加上狂言妄語、資訊虛實混淆、遇強則緩、遇弱則欺，筆者稱之為「川普推論」。

以巴拿馬運河為例，首先，川普說建造運河犧牲3萬8000名美國人，但美國國家衛生研究院的官方紀錄是300餘人。其次，運河歸還談判開始於共和黨籍總統尼克森，季辛吉表示如不歸還，美國將永遠失去拉美，因為70年代拉美反美運動風起雲湧，美國節節敗退，故歸還運河表達善意，所以錯怪卡特有失厚道。

再者，原先信誓旦旦指出解放軍正在控制運河區，在無確實證據下，改口戰時和記長江集團會配合北京封鎖運河兩端的港口，刻意忽略包括長榮集團在內還有三座港口可使用。此外，1989年老布希出兵巴國是為維持民主體制、保護運河暢通，獲大多數巴人支持；川普搶運河之說已引發巴人強烈的示威抗議，適得其反。

筆者認為魯比歐拉美訪問，象徵意義大於實質作為，關鍵仍在於川普。但川普就職被問到如何處理拉美關係時，輕蔑地表示美國不需要拉美，是它們需要美國；更遑論對加拿大與墨西哥課徵高關稅，毫無合作誠意可言，十足的巨棒政策；就算魯比歐對拉美有再多的感情，也要聽從川普的命令。川普是否出席多明尼加主辦的美洲高峰會議，是後續觀察重點。

（本文取自2月3日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）