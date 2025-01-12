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理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

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膽戰心驚 不能不說的A股詭異現象

耀楠 （洛杉磯）

元旦這一天，很多人都花一點時間，在心中許下美好的願望。尤其是在股海翻騰的股民，更是祈求新的一年股市節節高升。

可是新年開假之後，這幾天A股表現令人膽戰心驚，再一次跌破了3200點，正朝著這一波中國官方「組合拳」出臺前的低點逼近。市場彌漫著一股詭異而無法理解的神祕氣氛。

第一，面對大量拋售的股票，資本大佬乘機抽走資金，這裡不僅有上市公司股東，還有基金公司，保險公司，證券公司等作亂股市。這種違逆「組合拳」初衷的市場行為，為何不見證券監管部門阻止呢？

 「組合拳」出臺時，那些官員大談特談為股市注入大量流動性，政府一定加大監管力度，以提升股民信心。現在股市不斷重挫，市場卻感受到的是政府冷冰冰的態度，不聞不問，任由市場興風作浪，這是股市詭異之處一。

第二，過去的一年，國家統計局數據表明，經濟基本面並不差，預計2024年GDP同比增長4.9%，雖然沒有達到年初預定的5%目標，但是完成了98%。這是在國內外經濟環境十分險惡情況下所取得的成果。

這是非常了不起的成績。按理說，股市應該有一波慶祝行情，可是，我們卻看見股市逆向而下。這種經濟基本面與股市表現背向而行，不符合經濟發展規律，這是股市詭異之處二。

第三，三個月之前，一大串「組合拳」出臺，政府向市場釋出數兆的流動性。這些錢都流向哪裡了？怎麼股市的表現只是曇花一現呢？這些注入股市的大量流動性，只是為了吸金而已，為了收割老百姓的韭菜嗎？或者有其他用意呢？還是政府誤判形勢，做出不當的政策選擇。這種違反常識的做法令人費解。這是股市詭異之處三。

這幾年中國經濟數據與經濟實情之間的距離越來越大。政府宣傳經濟榮景與老百姓生活感覺差距也是越來越大。難道政府活在真空裡？還是某種原因視而不見？這種治國理政的思想用詭異來形容，一點都不為過。

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