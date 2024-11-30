民主黨 在11月5日大選大敗。共和黨川普 重回白宮。而且國會參眾兩院掌控過半數。此後四年，如無意外，川普將完全執政，民主黨將何去何從？

眾議院民主黨前議長裴洛西歸咎敗選是拜登沒提早宣布退選。其實那並不是賀錦麗敗選的主因，何況她有20億競選經費，是川普的三倍多。

民主黨的敗選，主要原因是通膨引起的經濟衰退，人民生活非常辛苦。對破壞治安的罪犯，沒有強力的制裁，使人民生活不安。對非法移民 ，沒有適當的防範及處理。內政不良，外交也無力，使美國失掉世界盟主的地位。難怪共和黨，秋風掃落葉般，橫掃這次選舉。有不少中間選民有換人做看看的心態。

民主黨今後應該痛定思痛，做好在野黨角色。要監督執政黨，確實為人民服務，使美國再度偉大。

民主黨不應該為反對而反對，如果是對的政策，就應該給予建設性的支持。

在以後的四年，在野的民主黨應該針對執政的共和黨，在上述幾點提出更有效的法案及方法。只有促使俄烏戰爭及以哈衝突早日解決，才是解決通膨、改善經濟最有效的方法。川普的減稅政策，對富人的利益，遠大於中產階級或窮人，而且會債留子孫。所以應該督促採取對各階層都有利的徵稅政策。

應該建議有效利用非法移民的勞力。但有犯罪前科者，應該馬上驅逐出境。非法移民的勞力，可以用在農場、工廠或基建方面，但應給予合理的報酬。對犯罪者，應嚴予制裁。

川普用人，只考慮絕對服從，不考慮背景，或資格。所以在用人方面，應該嚴厲的監督。督促採取用人唯才的原則，才會對社區及國家有益。

最近拜登總統允許烏克蘭用飛彈攻擊俄羅斯本土，這對解決俄烏衝突，有不良的後果，也不符民意。與下任總統川普的和平政策相悖，同時很可能刺激俄羅斯，採取更激烈的反制，恐引起第三次世界大戰。

總之，今後民主黨應從基層做起，大力提倡經濟，保護少數族群，及中產階級。強調治安，對犯罪分子絕不姑息。重視內政，督促加強基礎建設。鼓勵降息，解決通膨。如此，兩年後，將有機會，扳回部分聲勢。四年後，重新執政，不無可能。