我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

畫中有話╱莫大軍

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話╱莫大軍
畫中有話╱莫大軍

畫中有話╱莫大軍

上一則

沒有下次的川普 讓台有更多下次？

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

2026-01-25 01:00

團結中等國家 卡尼達沃斯演說的空谷足音

2026-01-24 01:00

第二名抗議者受害 川普的危機時刻

2026-01-28 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫