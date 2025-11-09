我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

漫畫／後座力

季青
聽新聞
test
0:00 /0:00
後座力
後座力

季青

上一則

詐團洗錢曝台金融破口

下一則

AI加劇貧富差距 助攻曼達尼出線

延伸閱讀

范冰冰東京影展失利…爭金馬影后倒數 張鈞甯曝兩人交情

范冰冰東京影展失利…爭金馬影后倒數 張鈞甯曝兩人交情
動畫世界／鬼滅之刃 奇幻催淚異世界

動畫世界／鬼滅之刃 奇幻催淚異世界
「正是時候讀莊子」作者 台大養生名師蔡璧名60歲辭世

「正是時候讀莊子」作者 台大養生名師蔡璧名60歲辭世
小吃、筊杯作題材 台灣漫畫家作品登比利時漫畫誌

小吃、筊杯作題材 台灣漫畫家作品登比利時漫畫誌

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／紐約市長選舉 華人是否支持曼達尼？

2025-11-05 14:15

川普「移民清零」對美國是利是弊？

2025-11-06 01:00
曼達尼4日當選紐約市長後，最大政壇地震是資深民主黨掌門人、前眾議長裴洛西(圖)7日宣布退休，不再連任。(路透)

社論／民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

2025-11-08 11:41

誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳

2025-11-07 01:00

AI晶片落後 北京自力更生相對艱困

2025-11-03 01:00
川普總統(中)在返美的空軍一號專機上舉行空中記者會，站在川普身邊、協助川普應答媒體的唯一官員是貿易代表葛里爾(左二)。(路透)

社論／川習會沒有解決此刻的美中戰略問題

2025-11-01 11:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？