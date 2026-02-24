中東和平再一次機會？還是一場鬧劇？

在美國對伊朗戰火一觸即發之際，川普 總統19日在華府召開旨在重建加薩 地區的和平委員會首次會議，包括27個入會的國家在內，約有40餘國領袖與代表與會，初步將組建兩萬人國際穩定部隊，逼使哈瑪斯繳械，還計畫在拉法建造10萬套住房，動用50億美元從事基礎建設。

對和平理事會能否重建加薩，目前懷疑多於鼓勵，雖然川普促成了停火，但是否能夠延續和平，恐怕不是易事。

以哈戰爭是2024年大選中最重要的外交議題，川普承諾要解決以哈戰爭，上任後更默許以色列剿清由伊朗支持的仇以軍事勢力，迫使哈瑪斯退讓和談，川普接著提出20點和平計畫，希望重建加薩走廊的和平繁榮。

川普其實出於自利的政治動機，如果和平理事會失敗，川普前功盡棄，將給民主黨絕好話題，在11月期中選舉前造勢批評川普，拖垮共和黨，川普提前跛腳。

和平理事會的構想是為解決以巴衝突，本應得到聯合國 安理會的授權，竟變成川普一手獨攬，在其強勢主導下，今年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇上正式成立。

和平委員會以川普本人為核心，缺乏具體細節，川普在其最後一個任期還剩三年的情況下，自任為該委員會的「終身主席」，擁有單方面否決決議、批准議程以及選擇繼任者的權力，甚至卸任總統後，仍可保留主席職位，八位理事會成員包括有國務卿魯比歐、川普女婿庫許納、特使威科夫、英國前首相布萊爾、阿波羅全球資產管理執行長羅安等，幾完全就是川普一手掌控的理事會，根本就不受任何監督。

理事會沒有得到國際廣泛支持，不只是其他四個安理會常任理事國沒有參加，傳統上與美國結盟的西方國家也拒絕支持，因為他們擔心理事會沒有聯合國授權，削弱聯合國和國際法。

但川普早就不信任歐洲諸國，也不歡迎他們加入扯美國後腿；反倒是穆斯林國家非常積極支持川普和平理事會，諸如土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯與卡達等中東地區強權，還有印尼等主要穆斯林的新興國家都積極加入，這些溫和派主政的穆斯林國家，主要是為影響戰後加薩重建，確保穆斯林宗教勢力範圍不被入侵，並維持與美國的關鍵戰略聯盟，他們認為參與理事會，可進入決策層，制定治理方案，管理與分配千億美元資金。

但許多人批評這其實是殖民主義的表現，並質疑其下所設的「加薩執行委員會」，連巴勒斯坦代表都沒有；川普雖然宣布美國將向和平委員會捐款100億美元，並沒有說明這筆錢從哪裡來，也沒有說預算是否已經得到了國會的批准，可是據國際機構估計，重建加薩至少將耗資約500億至700億美元。

目前美歐輿論都質疑川普和平理事會，權力膨脹，不受國際條約與聯合國監督，川普雖不可信，但過去聯合國出面主持停火和談，與會國家各懷鬼胎，最後都一事無成，就如同國務卿魯比歐在和平理事會上致詞所指出，大家必須「跳出固有思維模式」，「在正統觀念和現有框架下，加薩局勢根本無法解決」。

當然和平理事會也有可能半年、一年內做不出成績，有心人士另起事端，再激化與資助其他激進武裝勢力，在加薩或是約旦河西岸另燃戰火，殺戮百姓，挫敗和平構建理想。

和平理事會是在川普好大喜功的動機下成立的，歐洲各國擔心美國將要繞過聯合國，另組替代國際組織，並非空穴來風，或許有人認為應該給中東和平，再一次的機會，但更多人卻擔心這充其量只是一場鬧劇，一場替川普加冕的鬧劇。