從伊朗危機 看美中角力的雙重博弈

川普 總統近日受訪時，首次對外直言「伊朗 政權改變是好事」，幾乎同一時間，美國國防部調動第二支航母打擊群前往中東，並為「可能持續數周」的軍事行動做準備。兩個訊號疊在一起，等於把話說穿：華府 不只是在談判桌上要伊朗「不擁核」，也在準備更高強度的選項，甚至不排除考慮政權更替。

但若把鏡頭拉遠到美中競爭的大格局，伊朗危機並非單純的「美伊對抗」，而是一場大國的競爭，如何配置資源、管理盟友、以及擴張影響力，雙方各有盤算，勝負恐怕難以輕易判定。

先看華府。川普式的中東布局，核心不必然是「立刻開戰」，而是「用戰爭的可能性換取戰略收益」；伊朗在核計畫、飛彈能力與代理人網絡上，仍足以牽動海灣安全與能源航道；只要威脅存在，中東盟國就很難真正脫離美國的保護傘。對沙烏地、阿聯、卡達、科威特、巴林，甚至土耳其等國來說，最焦慮的問題不是美國口頭上多強硬，而是「伊朗若反擊，美國會不會保護？」航母、戰機、與增兵部署，對伊朗是壓力，對盟友則是承諾與控制。局勢愈緊張，外交站隊愈一致；安全愈依賴，美國的議價空間愈大。

這也解釋了美國看似矛盾的節奏：一方面以「恐懼」逼出讓步，另一方面保留談判彈性。因為華府真正要的，不只是伊朗低頭，而是維持一個以美國為中心的安全架構。讓盟友因安全因素繼續跟著美國走，同時也讓美國能把安全需求轉化為軍購、投資、能源與政治支持。對川普而言，最理想的成果，是「看起來很強、成本可控、可對內宣稱勝利」，而不是把美國拖進一場難以收尾的區域戰爭。

再看北京。北京很清楚，美中競爭的主戰場不是中東，而是科技與經濟。北京要爭的是半導體、人工智慧、供應鏈、出口管制與市場規則，是長期國力差距能否追近；中東對中國固然重要，但主要是能源穩定與商貿連結，而不是安全承擔。換言之，北京不願把資源投入高風險、低回報的中東軍事泥淖，因為那不是決定中美差距的賽道。

這並不代表中國在伊朗議題上沒有介入的動機。恰恰相反，北京的理想狀態，是伊朗維持一種「被美國威脅、但尚未崩潰」的結構。只要伊朗持續受制裁、受軍事壓力，它的經濟出口與外交空間就更依賴中國；愈需要繞開制裁的貿易管道與金融縫隙，就愈容易吸附中國的經濟網絡。對北京來說，這是一種低成本的地緣吸附效應：美國施壓愈強，伊朗愈可能被推向中國，但中國不必為此付出同等級的安全代價。再者，中東風險升高，美國就會分散注意力、軍力與外交資源，這會提高華府在印太與科技競爭上的機會成本。換言之，中東地區維持「可控的不穩」，既足以牽制美國，又不至於衝擊能源市場，引發全球經濟負面效應反噬中國，是北京最理想的盤算。

因此，解讀美中對伊朗的態度，必須理解各自的戰略思維完全不同。若美軍真的展開數周行動，伊朗的報復循環、荷姆茲海峽的航運風險、能源價格波動、地區難民與政治動盪，都可能迅速轉化為全球通膨與市場震盪。對歐洲與亞洲而言，這是能源與物價的壓力；對新興市場來說，會引起資金外流與匯率衝擊；至於全球供應鏈，也將面對保險成本與航運風險上升的挑戰。

伊朗不會是美中競爭的主戰場，卻極可能成為放大器。放大同盟依賴、放大戰略分心，也放大全球共同承擔的成本。當華府用「恐懼」治理盟友、北京用「冷算」累積實力，全球都需要理解，在大國角力的時代，不論哪一方能勝出，沒有誰真能不用承擔代價。