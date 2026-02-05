從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

美國國防部 政策次長柯伯吉日前在韓國罕見公開演講，表面上稱讚韓國把國防預算提高到GDP的3.5%，並稱之為新的「全球標準」，他更借「韓國模式」把規則講得更直白：在川普 第二任期的戰略邏輯裡，安全不是情感承諾，而是一套要被衡量、被分攤、也能被議價的成本結構。這番話不只說給首爾聽，更是提醒所有倚賴美國支持卻仍未達到華府期待水準的夥伴，美國要求提高防衛投入，絕不是外交場面話。

要理解柯伯吉與美國國防部的戰略思維，就得先抓住他最核心的提問：「美國在21世紀最佳的防禦戰略是什麼？」他的答案很清楚：美國要確保沒有任何國家能在世界關鍵地區形成足以挑戰美國的霸權。所謂「拒止戰略」(Strategy of Denial)，並非追求全面對抗，更不是主動尋戰，而是建立足夠可信、可持續的力量，讓對手在計算下認定，以武力改變現狀行不通，升級衝突不划算。

不少人很困惑，川普對北京似乎更願意談交易，這是否意味美國不打算真正阻止中國？從拒止框架看，這樣的疑問其實偏離焦點。拒止關注的不是對手「想不想」，而是「能不能成功」。換言之，中國「現在做了什麼」不是關鍵；真正關鍵是美國必須具備足夠有效的反制能力，使對手不論怎麼算都得不償失。

柯伯吉之所以能在川普團隊裡產生影響，正在於他把「以實力求和平」(Peace through Strength)翻成川普聽得懂的政策語言：簡單、直接、能看到成果。更關鍵的是，拒止戰略表面談軍事，實際上是「綜合實力」的擴張解讀，因此川普很容易把關稅、貿易談判、供應鏈 重組、產業回流等工具，一併納入「國防安全」概念。這樣的邏輯讓川普相信，只要美國握有比對手更多籌碼，不論面對任何對手，國安都可以靠談判達成。

既然「交易」被視為國安的一部分，各國就得誠實面對一個不舒服的現實：在川普眼中，多數夥伴很難被當作「無條件優先」的盟友，台灣也不例外。但也無須懷疑，台灣的存在仍符合美國利益。原因不是友好，而是算計。川普很清楚中國有多在乎台灣，也清楚短期內台灣半導體產業仍能提供美國關鍵價值。於是台灣更像一項「可用的談判槓桿」，而不是基於道義的承諾。這個不帶溫度、卻極其現實的定位，不只台灣需要看清，北京也需要理解。

世界正經歷一場真正的策略轉型。後冷戰時期，美國國防政策長期受「單極優勢可永久維持」的假設所指導；而今，如《2025年國家安全戰略》所闡述，美國回歸更靈活的現實主義：排序優先事項、堅定執行、認真對待威懾。從柯伯吉的拒止戰略到川普所展現的路線，都不是要與中國開戰，也不追求北京進行政權更迭。正如柯伯吉演說中所言，美國承認並尊重中國的歷史與地位，追求的是一種「體面的和平」(Decent Peace)。但這種和平不是靠外交辭令或美好願望維持，而是建立在彼此都清楚紅線在哪裡，且確信對方有能力守住紅線的基礎上。

因此，川普政府不主動談台灣，不必然代表放棄台灣；更可能是在觀察談判風向、控制議題節奏，把台灣放進更大的交易盤面。對北京而言，這意味著面對一個更難預測、更不按牌理出牌，但底線更清楚的對手；對台灣而言，則意味著「依賴美國情義相挺」的時代徹底終結，安全與支持都將被更嚴格地計價。

接下來數年的川普任期內，印太局勢不會是溫馨的友誼互動，而是更赤裸的實力和算計。看懂柯伯吉的拒止戰略，就能理解川普時代，美國如何把利益與實力跟安全一起擺上交易平台。無論北京或台北，若想在這場世紀博弈中爭取對自己有利的結果，就必須拋棄幻想，先理解美國以地理、實力與限制為基礎的現實主義盤算。