川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

川普 總統想兼併格陵蘭，宣布對丹麥等八個不支持的歐洲盟國加徵10%關稅，日後再調高至25%，內閣或國會少有人敢勸阻。川普效仿麥金利(William McKinley)總統開疆拓土、使用關稅，想歷史留名，供後世景仰，但有多少美國人歌頌懷念麥金利？

川普日前訪底特律福特汽車廠，一名工人大喊「戀童癖保護者」(pedophile protector，指艾普斯坦醜聞），川普神態自若比出中指，回駡「F--k you」，成為首位公開作出「友好手勢」的總統。川粉形容他「率真不做作」，更多人認為有失總統風範、粗魯無禮，再度拉低總統行為的界限。

尼克森總統曾有爆粗口的錄音，詹森總統有「廁所外交」，拜登總統內閣會議中常把F-word掛嘴上，有評論說，美國總統是民選的普通人，從來不是聖人楷模，川普卻將總統的「去神聖化」推到極致，連支持他的保守派家庭都難拿他作為教育孩子的楷模偶像。

川普曾被國會彈劾、法院判處32項貸款詐欺等罪名成立，使他第二任期更熱中追求歷史留名，洗刷恥辱和「復仇」。麥金利提高關稅、採貿易保護主義，率美國贏得與西班牙戰爭，奪取菲律賓、關島、波多黎各等殖民地，控制古巴，後來吞併夏威夷王國，成為美國第50州，倡議修築巴拿馬運河，川普全盤復刻麥金利作為，絕非巧合。他去年將阿拉斯加的美國最高峰德納利山(Mountain Denali)改名麥金利山(Mount McKinley)，足見對麥金利景仰程度。

他不顧歷史學家反對拆除白宮東廂，建成金壁輝煌的大型國宴廳；想在華府興建仿效巴黎凱旋門的「獨立門」，以慶祝建國250周年，資金來自捐款，坦承為自己而建。去年生日當天，耗資逾億元舉行百年來首次首都閱兵，把空軍第六代戰機命名為F-47，呼應自己為第47任總統；下令新建戰列艦定名「川普級」；威逼利誘迫諾貝爾和平獎得主馬查多把獎座送給他，家族也藉總統權位掙錢，所有事都自我為中心，盡顯商場追逐名利的貪婪本色。

川普滿意度創39%新低，全力投注委內瑞拉 、伊朗 、格陵蘭三大目標，想扭轉支持度。委內瑞拉行動引國際法爭議，川普稱「作為三軍統帥，我的權力僅受自己的道德、判斷限制」，他常辱罵聯準會主席鮑爾不降息，下令司法部起訴鮑爾，全球央行總裁聲援鮑爾，捍衛央行獨立性。

批評者認為川普愈來愈像民選皇帝，自認凌駕憲法和法律之上，最高法院大法官們對關稅案宣判一拖再拖，似懼怕川普不悅或把經濟帶入混亂，川普天天出招，近乎為所欲為，最新提議收10億美元會費，要另組「川普版聯合國」，唯獨對終結普亭侵略獻媚，無計可施。

抓捕馬杜洛迄今，美國已扣押第六艘從委內瑞拉駛出俄羅斯油輪，逼中國兩艘油輪空船駛回亞洲。川普想控制委內瑞拉石油、鐵礦、鋁土、黃金、鎳等產品，指定魯比歐擔任「總督」，但想完全遙控羅德里格斯政權不易；如能把委國和古巴都改造成親美政權，排除中俄影響力，對川普歷史留名有很大幫助。

對伊朗全國示威，川普揚言只要哈米尼政權武力鎮壓，美國就動武，「援助正在路上」，三艘航母朝中東集結，帶給伊朗人民抗爭希望，釀成流血和數千人死亡。在沙烏地不借領空、以色列反對動武下，川普急踩煞車，支票快要跳票，如未「解放」伊朗人民，將留下罵名。

支持者說，美國如「成功」兼併格陵蘭，增加217萬平方公里領土，是台灣的60倍大，比沙烏地、墨西哥、印尼、挪威的國土都大，一個全新的「美利堅大帝國」將誕生，北約卻可能瓦解，俄羅斯得利。川普將摧毀二戰後建立的國際警察正義形象，盟邦眾叛親離，能否扭轉11月期中選舉不利，猶在未定之天。川普將留下歷史美名或萬世惡名，逐漸逼近關鍵時刻。