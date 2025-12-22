川普自誇成就 但明年可能會更糟

川普 日前在晚上黃金時段全國電視演講，原以為他會公布什麼重要政策，但結果是自吹今年的「成就」，又說明年會更好；大家對他的自我膨脹習以為常，對於他說他打造了美國「史上最強經濟」，更沒有什麼人會相信，華爾街日報日前的最新民調顯示，68%的美國人認為他對高物價束手無策。

至於他向全國軍人發放每人1776元的「戰士紅利」，又說明年將會給公眾「大退稅」，噱頭意味高於一切，而且旨在拉票，現在只是說說而已。至於明年是否會更好，抑或會更糟，基本上，現在已可看到川普明年會遇上三大危機。

一、明年的美中關係很難會比今年好。川普明年4月有北京行，但這次「川習會」基本上屬於外交性質，對目前的美中貿易格局將不會有重大改變；在今年10月底的「南韓川習會」，雙方達成協議，中方承諾購買美國大豆，以及放寬稀土出口管制，以換取暫時降低關稅稅率(據彼德森國際經濟研究中心所說，美對中商品目前的稅率是47%，而中對美商品則是32%)，這樣的貿易格局明年將繼續。

新格局也顯示，中國將大幅減少對美貿易依賴，今年11月中國對美出口大減28.6%，對美進口也萎縮19%；但中國對外貿易，並沒有因對美貿易減少而受到影響。今年頭11個月，中國貿易順差首次破兆(1.076兆美元)；單是11月，中國對歐洲出口增15%，對東南亞也增8%。

上述的美中貿易新格局，可說是北京擊敗了華府。北京經過「川普1.0」的貿易戰後，制定計策，以稀土和大豆等卡美國的脖子。北京雖在10月「川習會」中承諾的放寬稀土出口和購買大豆，但放寬和購買承諾，並非鐵板，隨時可以改變，例如10月時承諾今年底前購買1200萬公噸大豆，但11月減少了購買，承諾並沒有兌現。川普難作改變，北京卻隨時可以拿稀土和大豆出來卡川普的脖子。

二、在台灣問題上，明年可能比今年更緊張。習近平明年勢必全力鞏固權力，以便在2027年的「21大」贏得「第四任」，但今年10月「四中全會」以來，解放軍將領仍不斷被清洗，顯示習的軍中貪腐嚴重；2027年是北京最早可能攻台時刻，但現在的問題是，如果大批將領因貪腐而被清洗，習還有能力發動攻台嗎？

川普今年最大標誌之一是金融時報給他的綽號「臨陣退縮」(TACO，Trump always chicken out)，川普一直沒有承諾北京攻台時美國會出兵，以他的臨陣退縮傾向，搞不好會在北京攻台時，上演一齣退縮版本。

三、明年11月的期中選舉 將是川普的國內政治危機；前總統歐巴馬執政第二年(2010年)，原來控制了參眾兩院的民主黨 ，在期中選舉中輸掉參院，導致歐巴馬隨後六年變成跛腳鴨，所有立法工作都被共和黨控制的參院所卡，明年的期中選舉共和黨很可能重蹈覆轍。

今年11月4日的選舉顯示，共和黨在紐約市、維州、新州和加州連輸四場重要戰役，這預示川普期中選舉的命運；在紐約市，被川普稱為「共產黨」的曼達尼，竟然一舉贏得這個全美第一大城的市長寶座，其中關鍵是美國人不滿不斷上漲的物價，最近多個民調都證實，66%至68%的選民認為，川普對高物價束手無策，因此「負擔能力」(affordability)變成民主黨主攻策略。

如果明年民主黨橫掃參眾兩院，川普的災難就會降臨。川普越權對100多個國家開徵關稅，必將成為民主黨的攻擊焦點，也有可能因艾普斯坦檔案被調查，川普家族在加密貨幣所賺取的10億元，可能成為他以權謀私的罪證，甚至可能成為控制了國會的民主黨對他進行彈劾的理由。