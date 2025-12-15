川普顛倒敵友 內政外交連續遇挫

白宮日前公布「國家安全戰略」，傳祕密版本提議捨棄歐洲盟友，美國與中、俄、印度、日本共組Core 5(核心五國)，代替G7(七大工業國)，有如放棄歐洲、顛倒敵友，引發爭議。同一時間，中國公布今年前11月貿易出超首度突破1兆美元，未受川普 關稅影響下滑。

川普總統再執政11個月來，推出顛覆性政策，讓支持者期待，但隨著關稅和貿易戰、調遣國民兵抓非法移民等連串爭議，印地安納州參議會拒絕川普要求，否決重畫選區；佛州邁阿密市長改選，川普背書的候選人以19%懸殊比數落敗，30年來市長寶座首次落入民主黨 之手；川普去年喬治亞州得票率領先12%的一個選區州議員改選，民主黨勝出；俄亥俄州州長選舉民主黨聲勢也領先，紅州紛紛倒戈，反映川普背書失靈，選民對共和黨 不滿，連串內政外交不順，讓川普備感挫折。

川普許多政策「虎頭蛇尾」(TACO，Trump Always Chickens Out)，日前宣布解除Nvidia(輝達，另譯英偉達)H200晶片出口中國，AMD、英特爾等次高階晶片也解禁，交換中國稀土出口美國，引發國會兩黨議員反對，正籌謀立法管制，明顯與川普唱反調。而中國公布貿易額，出口美國貿易雖下降近20%，但總體貿易出超首次突破1.08兆美元，歐洲、中南美洲、非洲和東南亞市場取代美國，不懼川普關稅施壓，北京公布的時機，似想暗地羞辱川普。

川普新版國家安全戰略報告，大肆撻伐歐洲傳統盟國，「外交政策」雜誌指為在推動美歐世紀分手，有如「消滅西方的藍圖」，如成功推動，川普將成舊西方消亡的罪魁禍首。川普新國安文件重塑幾十年來共和黨的世界觀，徹底顛覆尼克森、雷根等總統與歐洲建立的關係或價值觀。

美國歷任總統都公布國家安全戰略，雖四年任期未必都依循這份文件行事，卻反映總統的戰略觀與外交方向。川普抱怨北約盟國只顧自己、推動自由派議程，國防預算長年偏低，預算大部分用來發福利，養成國民重享樂、輕工作，美國卻負擔絕大部分防務經費，他施壓北約成員提高軍費，美國不再當冤大頭，有其道理，但完全背棄盟友而與中俄修好或示弱，部分共和黨人也倒戈，難以接受川普。

歐洲開放大量穆斯林移民，犯罪率急升、社會動盪，川普形容「歐洲不再是歐洲」，屢屢嘲笑歐洲的左派政策，川普像在鼓吹「白人至上的歐洲」。美國三次大選，歐洲國家群起嘲笑川普，互看對方不順眼，雙方對俄烏戰爭調停態度天差地別，川普認為保護歐洲是歐洲的事，美國毋須負責，彼此關係不睦。

多家媒體披露，白宮未公布的國安戰略機密版本，倡議另組核心五國(C5)，排除歐洲；英國泰晤士報報導，美國將說服奧地利、匈牙利、義大利和波蘭脫離歐盟，白宮否認有這種構想，但戰略文件反映川普的價值觀，把俄羅斯定位為中性、避免批評中共，親敵疏友，只顧自己利益、罔顧正義秩序等價值。

北京公布外貿統計，此時用來打擊川普的用意很明顯。川普也前倨後恭，對中共示軟；而他調停俄烏戰爭偏俄，獎賞侵略者普亭，澤倫斯基不得不和歐洲商議新和平方案，美歐不再齊心團結，讓中俄竊喜得利。

川普多方面遇挫，55%美國人認為物價高漲，川普應負主要責任。川普領導的共和黨內裂痕愈來愈大，讓民主黨「復活」，多個紅州選舉結果顯示選民怪罪川普，川普施政各方面都亮紅燈。共和黨內對艾普斯坦名單、重畫選區或對歐洲、烏克蘭立場，都和川普有分歧，川普的政治掌控力量迅速弱化。

有種說法指川普政策可能只有這四年，難有影響後世的政治遺產，未來即使共和黨能連莊總統，范斯、盧比歐等人可能另起爐灶，起碼不悖離歐洲或親俄親中。