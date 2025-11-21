華府成為「台灣病」的催化劑？

台灣在AI 浪潮推動下，迎來難得的景氣高峰，卻也被「經濟學人」雜誌貼上「台灣病」標籤。諷刺的是，台灣過去20年錯過多個全球產業大浪潮時，外界少有如此擔憂，如今台灣站上全球科技鏈核心位置，國際媒體反而忙著診斷病灶。這種反差反映國際社會對台灣角色的敏感，更凸顯台灣當前的矛盾：看似繁榮，卻潛藏結構性風險；看似受寵，卻經不起地緣政治的風吹草動。

「台灣病」的討論是對台灣經濟體質的集體焦慮。以大麥克指數判定台幣被低估，乍看簡單易懂，但這種指標忽略台灣公用事業價格長期遭到政策性壓低的現實。當水電瓦斯和交通費用遠低於市場價格，食品價格自然受到扭曲，拿來與其他國家比較，本身就帶著偏差。

然而，台灣經常帳順差長期偏高，確實讓外界認為台灣可能存在結構性失衡。近年AI熱潮更讓順差占GDP比重飆升，引發外人對台幣匯價與資金流向的疑慮。問題是，這些順差並非全民共享的經濟成果，而是高度集中在少數科技龍頭企業身上；而企業賺來的海外盈餘，並未大規模流回國內投資，多數反而成為保險業購買外債的資金來源。

台灣的真正危機，不在於外媒如何形容，而在於國內產業的裂縫已經清晰可見。AI興旺帶來的巨大利潤，幾乎完全由科技供應鏈 吸收；傳統產業則面臨中國削價競爭、美國關稅阻力，內外皆冷。於是熱的一端需要升息、想讓匯率 升值；冷的一端則希望降息、盼望貶值來救命。這導致台灣的貨幣政策永遠「做什麼都錯」，升、貶、動、靜都會得罪另外一半人。

台灣的問題從來不是只有匯率，而是資源分配的過度集中。過去20年，大量投資前往中國，本土投資疲弱，但靠著出口，台灣仍維持低失業率。如今投資撤回雖然成為趨勢，但回流的資金並沒有真正進入台灣新產業、新科技的長期布局，而是集中在一、兩個明星領域。這種「單核心模式」固然能在短期讓台灣看起來亮眼，卻也讓風險高度集中：只要AI出現周期性反轉，台灣整體經濟將首當其衝。

而在這個敏感的時間點，台灣還面對另一個不可忽視的大變數──美國政治。川普重新掌握白宮後，美國對盟友的期待不再以安全紅利為主，而是以交易和利益為核心。不論是供應鏈重組、關稅威脅，或要求盟友增加軍費、做出更多政治讓步，台灣都已感受到壓力。美國不會放棄台灣，但也不會像過去那樣無條件站在台灣一邊。川普時不時點名台灣晶片，都讓台灣芒刺在背。

華府希望台積電來美投資，甚至期待台灣在安全議題上展現更多「配合」。對台灣而言，這種「榮景之下的壓力」將會愈來愈沉重。如果台灣只看到眼前的出口數字，而忽略美國政策轉向帶來的長期影響，那才是真正的病灶。

國際把台灣視為「全球最危險的地方」或「下一個荷蘭病案例」，其實都反映同一件事：外界仍不確定台灣是否能在地緣政治的巨浪中站穩腳步。台灣的經濟成就令人稱羨，但政治風險過大、產業結構過度集中、人才外流與內需疲弱，更使外界對台灣的前景抱持矛盾心態。一方面依賴台灣，一方面又懷疑台灣能否承受壓力。

真正需要面對的，是台灣是否能在紅利消失前調整體質。若台灣繼續讓資源集中在少數科技巨頭，忽視傳統產業的衰退與勞工市場的停滯，忽視國內投資不足與制度改革遲緩，那麼「台灣病」確實會在下一個景氣循環中成真。

台灣的挑戰，不只來自市場，更來自地緣政治；不只來自外媒，更來自華府。真正能保護台灣的不是匯率，也不是單一產業的繁榮，而是一個能承受外部壓力、具有多元結構與穩健內需的經濟體。這才是解決所謂「台灣病」的唯一方法。