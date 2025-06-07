川習通話進展有限 稀土晶片成談判籌碼

川普 總統終於如願與中國國家主席習近平通話，但當天川普和馬斯克恩斷義絕的互咬爛戲，反而搶走川習通話的聚焦。雙方的關稅 談判仍無進展，但習近平手握稀土 ，川普手握晶片，在這次通話中正式掛鉤，首次成為談判籌碼，也會是未來談判的焦點。

這次通話雙方雖有一些共同看法，但沒有解決美中間的實質難題。若中方仍繼續以拖待變，拒絕配合川普一手導演的關稅談判大戲，美中仍無法有互信。川習通話後美股未受激勵，說明投資人不認為二人通話是利多。

根據雙方各自公布的內容，所達的共識是：雙方同意互訪，中方先邀，川普反邀，雙方都接受，但時間地點仍未定，這算是有善意。

其次，則是同意舉行關稅會談，三官員將代表談判，增加了商務部長盧特尼克。主持晶片出口管制的商務部參與會談，說明美中加入晶片管制的談判議題，這是值得注意的一大發展。華爾街日報認為，盧特尼克加入美國談判團隊，表明北京取得美國負責出口管制的內閣成員的溝通管道。

川普通話後推文指，已談到處理稀土供應問題是當務之急，優於關稅；稀土與晶片，已雙雙正式搬上雙方談判主題。

5月12日日內瓦會談中，除了協議雙方同意暫停關稅90天外，中方同意暫停自4月初以來對美國實施的非關稅措施，包括恢復稀土出口，雙方也說要進一步談關稅，但都按兵不動。

川普政府依法要執行5月15日生效的拜登政府「人工智慧技術擴散框架」(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)，目的在管制先進晶片，讓中國更難獲取先進技術。川普還做了修正，包括限制全球各國使用含有美國製元素的華為昇騰晶片，這激怒中方，導致中國再度限制稀土出口。

若如中方所指控，是美方先破壞日內瓦協議，限制各國使用華為昇騰晶片，中方動手管制稀土出口，這讓美方汽車業界受不了。川普無奈，只好喊話要與習近平通電。

在通話前一天，川普半夜以大寫英文字母推文：「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他非常強硬，要和他達成協議極其困難！」推文中似乎暗示「未來」也會喜歡習近平，被視為向習保證，會繼續支持他。新華社當天也發文：「國家主席習近平今晚『應約』，與美國總統川普通電話。」

川普通話後推文，表明已談到處理稀土供應之問題，但是否在晶片管制上讓步？川普並未說明細節，僅刻意釋出指定商務部長參加談判；屆時談判的讓步有多大，值得觀察。但讓中方把稀土綁住晶片，變成談判籌碼，短期內不易扳回，受制北京。在美中關稅談判尚未展開前，川普就已陷入「稀土換晶片」困境，這是川普的重大失誤，坐實了「川普永遠龜縮」(TACO)的標籤。

在對等關稅談判上，白宮再次祭出最後通牒，要各國在7月8日就要達成與美國的最新關貿協議，求各國在若干關鍵領域列出最佳方案，包括購買美國工業和農產品的關稅及配額提議，還有消除任何非關稅障礙的計畫。美國再提出美版折衷方案，包括對等關稅稅率等。但目前看來，白宮要達成自訂期限目標並不樂觀。目前僅與英國締結協議；印度與日本都在積極協商與美方「量身訂製」，力拚本月底達成協議。

唯獨美中之間都完全沒有啟動，即使連芬太尼談判都沒有動靜。一般認為，美中想在短期內達成任何經貿協議，機會極有限。

川普迫切的要在7月國慶日前，獲得對等關稅與大美預算法案的雙重政治勝利，否則很快就陷入2026期中選舉的不利局面。期中選舉是對川普二任施政的信任投票，若共和黨失去國會參眾兩院任一院，川普勢將成為無法成事的跛鴨。