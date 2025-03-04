不一樣的美國 一切都是錢、錢、錢

川普 商人治國，重視成本效益，國家和政府也不例外。有人用「錢！錢！錢！」形容川普所有政策背後因素，盡快結束俄烏戰爭、烏克蘭 用稀土償還美國援助，北約分攤更多軍費、日韓台交更多保護費，或對內縮減開支、裁減聯邦雇員、稽查政府浪費、刪砍非法移民 福利，研擬500萬美元賣金卡吸引全球富豪移民，一切都向錢看，能否奏效，我們等著瞧。

重視施政成本效率，確有必要。美國國債已破36兆元，每年以2兆元速度增加，正如馬斯克所說，再不降低聯邦赤字、節制支出，美國瀕臨破產，美元會一文不值。譬如關閉國際開發總署(USAID)，每年減少600億元支出，裁減錢多事少的公務員，犧牲美國對外推動普世價值，包括援助烏克蘭重建電網的錢都刪了。川普不再讓美國扮「世界文明燈塔」，先照顧自家利益，少管全球閒事，被批孤立主義或自利思維都不在乎了。

紐約時報指我們所熟悉的那個美國將不復存在，川普全然接受普亭對誰發起烏克蘭戰爭的扭曲觀點，以近乎黑手黨教父般的勒索方式，要瓜分或獨吞烏克蘭稀土，美國過去捍衛的自由價值觀、盟友關係和真理，如今都岌岌可危，不再是100年來那個主持正義的美國。

川粉把紐時打成偏左反川媒體，但稍具近代史觀或篤信現代文明價值的人，恐都難接受川普偏袒普亭的說法。聯合國上周表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭決議案，美國首次投反對票，寧和俄羅斯、北韓、白俄、敘利亞和蘇丹等站一邊，與投贊成票的英、法、德、加、義、日和大多數國家站在對立面，二戰以來僅見，連一些共和黨人也被激怒，指這是美國最黑暗的國恥日。

誠然，川普想讓美國盡快從戰爭抽身，不再源源不斷向烏克蘭輸血，讓俄烏停止殺戮和人命犧牲，和平取代戰爭，讓美國參與烏克蘭資源開發和重建，獲很多人認同，但目標正確，不意味手段姿態倨傲粗暴，美國須避免給外界以強凌弱、強取豪奪印象。

從川普、范斯在白宮會見澤倫斯基，安排電視實況轉播就不尋常，導致雙方激烈吵架過程全程暴露世人面前，創下歷史惡例。它違背國際外交談判先由幕僚談妥，化解歧見達成共識，再讓領導人出面敲定、簽訂協議等國際慣例。

川普一開始就想藉電視轉播邀功，藉此昭告外界。范斯先責問澤倫斯基不懂說感謝，事實上澤倫斯基已多次公開表達感謝美國。范斯是責難澤倫斯基未當著電視鏡頭前，再次感謝川普的「偉大功績」，反映川普政府所有幕僚重視拍馬屁奉承的畸形文化。澤倫斯基沉不住氣、高姿態的言行，有悖小國有求於人作客之道，加上英語能力無法像川普、范斯，點燃了這場爭吵。而川普做法不脫民粹，想向MAGA支持者交代，在全球觀眾面前表演世界和平真人秀，結果翻車了。

川普用顛覆性思維做法想突破僵局，結果好壞仍待觀察。他一方面驅逐非法移民，卻研擬開放賣綠卡給富豪辦移民，每人500萬元，聲稱全球有25萬富豪排隊等待，這筆錢可用來償還國債。就算真有25萬人願交500元萬辦移民，收入僅1.25兆元，與36兆元國債相比只占3.5%，無法真正解決預算赤字。何況美國稅負重、公民的全球收入都須課稅，全球能避稅國家和途徑很多，很多美國富豪巴不得脫離美籍，唯金錢是尚的政策也和川普的移民政策矛盾。

川普的操作給烏克蘭、北約和日韓台灣等盟友當頭一棒；北約被迫增軍費，謀建歐洲軍抗俄，日韓負擔更多美軍駐紥費用，台灣台積電投資美國或軍購，用不同形式交更多保護費。如果讓美國再度偉大，就是別管道德正義、只談金錢和自利，無疑是墮落。兩黨建制派和多數選民是否同意，兩年後國會期中選舉，就是川普的嚴酷考驗。