拜登的外交成績 無大過也無大功

美國總統拜登 在卸任前四天，於13日在美國國務院總部發表講話，替自己的外交政策做出結論，拜登說，「與四年前相比，美國更強大了，我們的聯盟更強大了，我們的對手和競爭對手更弱了，我們沒有參戰而實現了這些目標」。作為封關之作，拜登政府加緊外交努力，終於促成在1月20日離開白宮之前，於15日讓以色列 和哈瑪斯達成停火協議，釋放仍活著的以色列和美國人質，同時大幅增加送入加薩的人道主義援助。

拜登剛上台時，標榜「中產階級的外交政策」，老實說，沒有人知道這是甚麼意思，也許是要有別於過去菁英式的、權力運作式的外交，可是最後並沒有能掌握既定的路線，反而淪於處理一個危機，接著又應付另一個危機。

有些危機無法預防，但也有些是自找的，譬如美軍從阿富汗撤退，狼狽不堪，招致共和黨痛批，但俄羅斯入侵烏克蘭 ，以及哈瑪斯對以色列的恐怖襲擊，事先沒人料到，拜登在演講中，讚揚自己政府支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，以及協助以色列的反恐戰爭。

拜登政府在以色列遭到恐攻之後，雖然迅速提供援助，並且集結優勢軍力，預防戰事擴大，卻陷於兩面不討好的困境，在以色列這邊，美國一再阻止以色列對黎巴嫩、伊朗發動戰爭，但在以色列突襲成功後，卻又不得已予以追認；在國內方面，拜登親以色列的政策，受到黨內左翼的攻擊，甚至引發校園的示威抗議，傷害到拜登連任的機會。

在演講中，拜登也點名俄羅斯總統普亭，稱他入侵烏克蘭時，以為能夠在幾天內攻陷首都基輔，但烏克蘭在美國協助下，戰爭打了快三年，普亭戰略目標一事無成，不但沒有征服烏克蘭、沒有破壞北約的團結，也未能大幅擴張領土。

但是美國最大的困境，就是戰略目標不明，只限於支持烏克蘭，不敢直接介入戰局，於是使得俄烏之戰，上不上，下不下，最多只能期待俄羅斯士氣渙散，財政破產，不戰自敗，但是相反的，如果美國支持的政策一變，俄羅斯未垮，烏克蘭先垮，而這正是拜登卸任後，一定會發生的事。

拜登演講中表示，他最自豪的成就是，在與中國的長期競爭中，由於美國過去四年在印太地區深化和創造新的夥伴關係，同時重新平衡地區的勢力，美國正處於更佳的戰略位置；根據專家的最新預測，中國的經濟永遠不會超越美國。

這是因為拜登外交手段中，最長於結盟， 2021年拜登上任後的首次外交政策講話，就以一句「美國回來了」，向盟友宣告他將帶領美國外交事務重回正軌；國安顧問蘇利文也在訪問中稱，在拜登的四年任期中，美國的盟友比過去幾十年都強大，不僅北約「變得更強大、更有目標、規模更大」，美國在亞太地區的聯盟關係也「達到歷史新高」，反觀中國、俄羅斯和伊朗等整體變得「更弱」，而美國變得「更安全」了，「我们把这样的局面移交给下一届政府」。

但如果下一屆川普政府偏離拜登政府在該地區推行的政策，蘇利文擔憂，將會把一些印太國家推入中國的懷抱，「我確實擔心，有關美國在盟友和夥伴中的可靠性和持久力的質疑，將導致一些國家說，也許我們需要對中國搞避險策略」。

事實上，現在已經有徵兆，以美國在印太最密切的盟邦日本為例，首相石破茂幾番求見，川普一再拒絕冷落，石破茂已表示要暫緩訪美，可能促使他向中國靠攏，讓石破茂訪問中國先於訪問美國。

不過總的來看，拜登外交是瑕不掩瑜的，雖然沒有大功，但也沒有大過，維持了盟邦對美國的向心力，在川普即將上台之際，看起來尤其難能可貴。