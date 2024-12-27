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國會逆襲 賴清德能學尹錫悅？

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同樣是朝小野大的局面，台灣總統賴清德和南韓總統尹錫悅一樣，受困於國會的強力杯葛，施政始終難以邁開腳步，尹錫悅搞出戒嚴鬧劇，民進黨立院黨團還貼文相挺，以至於在野黨痛批賴想師法尹錫悅。立法院審議財劃法、選罷法和憲法訴訟法，民進黨破窗阻擋不成，賴清德還號召要以「更大的民主來守護」，再呼喚「青鳥」上街和國會對抗，讓輿論強烈抨擊賴清德成了「台版尹錫悅」。

賴清德和尹錫悅都是少數總統，國會席次不如人，也有用人唯親的風格，同樣不肯對國會示弱。雖然口中強調守護民主，但絕不肯向在野黨低頭，以至於國會和社會紛爭愈演愈烈。因為司法院全是綠營提名的大法官，賴只要將立院通過法律送大法官解釋，就能幫執政黨解套，所以國會要提高大法官解釋同意門檻，破解失控司法權的權力失衡，也動搖賴清德反制國會的武器。

賴清德提名了七位大法官人選送到國會同意，會面臨封殺並不令人意外，意外的是因為民眾黨要扮演關鍵少數，支持其中一位劉靜怡出任，民進黨團為了破解民眾黨的算計，進而以黨團決議封殺劉靜怡，變成執政黨黨鞭帶頭否定賴清德，黨團總召柯建銘還在黨團會議上以開除的黨紀相逼，不容黨團成員跑票，臨投票前才告知賴清德，賴也只能勉強回以理解，可是遭到自家人馬反捅一刀，賴清德不會沒有感受。

黨團表面理由是，劉靜怡曾經質疑過蔡英文論文，甚至嘲諷過黨團成員，讓黨籍立委票投不下去，更深層的原因，其實是黨團成員在賴清德的高壓手段下，屢戰屢敗早已兵疲馬困，更不耐於府院決策和黨團間溝通失調，所以柯建銘以「黨團自主」為由要總統諒解，這一「自主」，是民進黨執政後的首例，也將會是日後黨團挑戰總統的開端，國會黨團傳達的政治訊息這麼清楚，賴清德不能也不會假裝無視。

當國會通過財劃法，讓擁有多數地方執政權的國民黨向中央搶錢，中央必須要多挪出3000多億元預算分給各縣市，當然會影響到政院施政。賴清德面臨的狀況是，這約占中央政府總預算一成多的錢，當然只能從削減諸多政務預算來因應，行政院長卓榮泰甚至說出未來如遇天災，地方要自求多福的談話，更激起在野黨抨擊中央是甩鍋情緒勒索。

賴清德當然會叫苦，今年國防預算已創歷史新高，達到6000多億元，也不過是占GDP的2.5%，川普政府即將上台，包括川普本人和他的一大群國安官員，都是曾經主張台灣應把國防預算提高到GDP的5%以上，雖然那將是接近年度總預算的半數，台灣實在是做不到，但是現在國會這大刀一砍，連當前預算編列都籌不出來，更遑論美國新政府的期望與要求，賴政府此刻處境正是內外交迫。

最直接的威脅，就是賴清德連自己的民進黨都掌握不住，總統領導權遭到挑戰，以至於輿論會擔心賴清德會不會鋌而走險，效法尹錫悅的「非常手段」，賴清德雖一再表示，要團結彼此讓民主永續，卻拿不出實際的作為，有效化解社會對立和國會紛擾，一再添柴火加壓力的政治選擇，反而讓賴清德自己惹火上身，陷入憲政困局而無法自拔。

許多人建議賴清德，要認真接受朝小野大的政治現實，拿出實際方案和在野黨謀求有效政治解決方法，化解當前的憲政困局，但賴始終沒有作為。如此連民進黨內對賴清德的獨裁獨斷都心生不滿，賴清德勢必要改弦更張，調整自己的領導風格和政治作為，否則在就職不過半年，朝野反彈力道將嚴重衝擊賴清德的國政，陷台灣的處境更不利，尹錫悅鬧劇適足以讓賴引以為戒，賴不能為了護己，把國家前程也給賭下去。

賴清德 預算 尹錫悅

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