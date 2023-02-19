2015年罹癌…98歲前總統卡特放棄治療 返家臨終照護

圖為前總統卡特2015年8月20日在亞特蘭大市卡特中心舉行記者會。(路透)

前總統卡特(Jimmy Carter)基金會「卡特中心」(The Carter Center)18日發表聲明指出，在經過一系列住院治療後，卡特決定開始在喬治亞州 平原鎮Plains)的家中，接受臨終安寧護理。現年98歲的卡特是美國第39任總統，也是最長壽的前總統。

「在經過一系列短暫住院治療後，卡特今天決定在家中與家人共度餘下的時間，接受臨終安寧護理，而不是更多的醫療干預。」聲明並寫道： 「他得到家人和醫療團隊的全力支持。卡特家族希望在此期間保持隱私，並感謝眾多仰慕者的關心。」

卡特的孫子傑森·卡特(Jason Carter)、「卡特中心」董事會主席18日推文表示：「我昨天見到了我的祖父母。他們很平靜，而且一如既往地，他們的家充滿了愛。」

圖為前總統卡特2021年7月10日在喬治亞州平原市家中慶祝結婚75周年。(路透)

溫和派民主黨人卡特1976年當選總統。他競選時，美國歷經越戰和1974年導致尼克森(Richard Nixon)總統下台的水門案醜聞，時任喬治亞州長的卡特以華府局外人身分，擊敗當時總統福特(Gerald Ford)。但卡特任內政局動蕩，1980年被共和黨總統候選人雷根擊敗。

儘管總統只當了一個任期，但卡特卸任後於1982年與現年95歲的妻子蘿莎琳 (Rosalynn Carter) 創立「卡特中心」，在全球倡導民主、公共衛生和人權；卡特也因此榮獲2002年諾貝爾和平獎。

卡特1924年10月1日生於喬州 南部農村，一生大部分時間都生活在喬州平原鎮。他80多歲開始四處旅行，為國際慈善房屋組織「仁人家園」(Habitat for Humanity)造屋、為「卡特中心」監督觀察全球選舉活動、改善非洲安全飲用水等公衛問題。

卡特的健康狀況最近10年持續走下坡，2015年8月被診斷出患有癌症 ，黑色素瘤一度擴散到肝臟和大腦，但後來被宣布無癌。他2015年曾表示，「無論發生什麼，我都安然自在。我有過一個充滿刺激、冒險和滿足的人生」。

另據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，卡特2019年告訴教會會眾，確診癌症後，他「對死亡感到坦然」，「我沒有求神讓我活下去，只求神給我一個迎向死亡的正確態度。我發現自己安然面對死亡」。