我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

任內遇嚴重通膨和失業 卡特卸任成「史上最棒前總統」

編譯郭宣含／綜合18日電
卡特(右)1981年1月卸任後，和妻子蘿莎琳(中)搬回喬治亞州平原鎮老家。(美聯社)
卡特(右)1981年1月卸任後，和妻子蘿莎琳(中)搬回喬治亞州平原鎮老家。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)在1977年到1981年執政四年間，向全美人民承諾一個能力與同情心兼具的好政府，他的政績卓越，不過在能源成本攀升、通膨上漲而且全球創傷漸增之際，他發現仍難以達到國人高漲的期待。

卡特1924年10月1日生於喬治亞州平原鎮(Plains)，他的成長過程多環繞種植花生、談論政治和浸信教會；1946年從海軍官校畢業後，他就與蘿莎琳．史密斯(Rosalynn Smith)結為連理，並育有三子一女。

卡特在海軍服役七年後返回平原鎮，1962年獲選為州參議員，八年後他當選喬州州長。在一群年輕南方州的州長中，他靠強調政府效率和移除種族藩籬而獲得選民關注。

卡特(右二)和妻子蘿莎琳(中)去年9月在喬治亞州平原鎮參加花生節遊行。(路透)
卡特(右二)和妻子蘿莎琳(中)去年9月在喬治亞州平原鎮參加花生節遊行。(路透)

卡特1974年宣布參選總統時幾乎默默無名，但在舉國因越戰和水門案而陷入失望低迷時，民主黨選民也歡迎新選擇。卡特選擇明尼蘇達州聯邦參議員孟岱爾(Walter Mondale)擔任競選副手，最後擊敗當時的總統福特(Gerald Ford)。現任總統拜登當時是聯邦參議員，他是最早公開支持卡特的重量級民主黨人。

卡特積極對抗通膨和失業率的兩大經濟敵人，在他任期結束時，他增加近800萬個工作機會並降低預算赤字，不過當時通膨與利率幾乎處於歷史高點，降低兩者的措施引發衰退。

卡特任內宣布國家能源政策來處理能源短缺的問題，並減少控制國內油價以刺激生產。他透過改革公部門提高政府效率，他也放鬆卡車業和航空業的管制，擴大國家公園體制；同時他也成立教育部，並指派創新高的婦女、非裔和西語裔從事公職。

前總統卡特2015年12月13日在喬治亞州平原市給一家教會學校周日班上課。(美聯...
前總統卡特2015年12月13日在喬治亞州平原市給一家教會學校周日班上課。(美聯社)

雖然前蘇聯領導人冷落卡特提倡的人權，但卡特此舉卻鼓舞蘇聯帝國中的異議人士。他在參院批准巴拿馬運河條約之爭險勝，並與中國建立外交關係，也和蘇聯完成第二輪限武談判。1978年時，他與埃及和以色列領導人達成和平協議。

卡特在位最後一段時間，不少事件似乎針對他而來；當時蘇聯入侵阿富汗，伊朗革命政府拒絕釋放52名美國人質，他們直到卡特卸任才獲釋；而且此時美國人遭受嚴重的通膨與失業，全國一片低迷，1980年11月卡特慘敗給繼任者雷根(Ronald Reagan)。

儘管卡特痛失白宮，但許多人仍稱他是「史上最棒的前總統」；他不僅在亞特蘭大打造總統圖書館，這也是致力解決衝突、監督海外民主選舉與對抗疾病的中心。因為這些貢獻，卡特在2002年成為第三位獲得諾貝爾和平獎的美國總統。

參議員 民主黨 教育部

上一則

聯國警告：全球暖化近9億人口受威脅 掀大規模遷移潮

下一則

亞裔掛起頭牌 ABC新劇還「連結」駱家輝

延伸閱讀

世界晚報／做個人吧…3惡少飛踹拾荒老人 還專人攝影

世界晚報／做個人吧…3惡少飛踹拾荒老人 還專人攝影
高盛、美銀：Fed今年還會升息三次

高盛、美銀：Fed今年還會升息三次
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
鷹派暗示升 市場押Fed下月升2碼

鷹派暗示升 市場押Fed下月升2碼

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪