任內遇嚴重通膨和失業 卡特卸任成「史上最棒前總統」

卡特(右)1981年1月卸任後，和妻子蘿莎琳(中)搬回喬治亞州平原鎮老家。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)在1977年到1981年執政四年間，向全美人民承諾一個能力與同情心兼具的好政府，他的政績卓越，不過在能源成本攀升、通膨上漲而且全球創傷漸增之際，他發現仍難以達到國人高漲的期待。

卡特1924年10月1日生於喬治亞州平原鎮(Plains)，他的成長過程多環繞種植花生、談論政治和浸信教會；1946年從海軍官校畢業後，他就與蘿莎琳．史密斯(Rosalynn Smith)結為連理，並育有三子一女。

卡特在海軍服役七年後返回平原鎮，1962年獲選為州參議員 ，八年後他當選喬州州長。在一群年輕南方州的州長中，他靠強調政府效率和移除種族藩籬而獲得選民關注。

卡特(右二)和妻子蘿莎琳(中)去年9月在喬治亞州平原鎮參加花生節遊行。(路透)

卡特1974年宣布參選總統時幾乎默默無名，但在舉國因越戰和水門案而陷入失望低迷時，民主黨 選民也歡迎新選擇。卡特選擇明尼蘇達州聯邦參議員孟岱爾(Walter Mondale)擔任競選副手，最後擊敗當時的總統福特(Gerald Ford)。現任總統拜登當時是聯邦參議員，他是最早公開支持卡特的重量級民主黨人。

卡特積極對抗通膨和失業率的兩大經濟敵人，在他任期結束時，他增加近800萬個工作機會並降低預算赤字，不過當時通膨與利率幾乎處於歷史高點，降低兩者的措施引發衰退。

卡特任內宣布國家能源政策來處理能源短缺的問題，並減少控制國內油價以刺激生產。他透過改革公部門提高政府效率，他也放鬆卡車業和航空業的管制，擴大國家公園體制；同時他也成立教育部 ，並指派創新高的婦女、非裔和西語裔從事公職。

前總統卡特2015年12月13日在喬治亞州平原市給一家教會學校周日班上課。(美聯社)

雖然前蘇聯領導人冷落卡特提倡的人權，但卡特此舉卻鼓舞蘇聯帝國中的異議人士。他在參院批准巴拿馬運河條約之爭險勝，並與中國建立外交關係，也和蘇聯完成第二輪限武談判。1978年時，他與埃及和以色列領導人達成和平協議。

卡特在位最後一段時間，不少事件似乎針對他而來；當時蘇聯入侵阿富汗，伊朗革命政府拒絕釋放52名美國人質，他們直到卡特卸任才獲釋；而且此時美國人遭受嚴重的通膨與失業，全國一片低迷，1980年11月卡特慘敗給繼任者雷根(Ronald Reagan)。

儘管卡特痛失白宮，但許多人仍稱他是「史上最棒的前總統」；他不僅在亞特蘭大打造總統圖書館，這也是致力解決衝突、監督海外民主選舉與對抗疾病的中心。因為這些貢獻，卡特在2002年成為第三位獲得諾貝爾和平獎的美國總統。