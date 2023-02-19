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卡特當「仁人家園」35年志工 參與建造翻新逾4000房屋

記者胡玉立／綜合報導
卡特長年擔任「仁人家園」志工，這是他2015年在田納西州曼菲斯幫人建屋。(美聯社)
卡特長年擔任「仁人家園」志工，這是他2015年在田納西州曼菲斯幫人建屋。(美聯社)

卡特前總統伉儷一直是國際慈善房屋組織「仁人家園」(Habitat for Humanity)最著名志工；「仁人家園」去年10月宣布恢復因疫情中斷三年的「吉米和蘿莎琳卡特工作項目」(Jimmy and Rosalynn Carter Work Project)時，曾細數卡特夫婦從1984年到2019年倡議提供可負擔合宜房屋，35年來與14國共計10萬4000多名志工，一起建造、翻新和維修了4390套房屋。

「仁人家園」當時提到，卡特夫婦將在喬治亞州平原鎮(Plains)享受退休生活，不會參加2023年項目。而回顧卡特的「仁人家園」志工生涯，儘管2019年5月已高齡94歲的他因摔倒接受髖關節手術，同年10月仍重返「仁人家園」志工崗位，與妻子蘿莎琳和眾多志工在田納西州納什維爾建造21棟新屋。

「仁人家園」向媒體表示，2017年卡特曾在於戶外造屋工作時脫水，被送往加拿大溫尼伯一家醫院，次日出院。2015年，時年91歲的卡特被診斷患有癌症，同年成功治癒腦癌並從肝臟移除一個小腫塊之後，次年他又重回造屋行列。

卡特2016年曾表示，在「仁人家園」當志工，「是我們在『卡特中心』和我政治工作之外主要做的事；多年來，我藉此將宗教信仰付諸實踐。我們談論窮人有需求，這是我所知縮小貧富差距的最佳之道。」

「國際仁人家園」執行長雷克福德(Jonathan Reckford)表示，「如果卡特夫婦沒有參與，我不確定人們是否會聽說過『仁人家園』，我認為他們是將信念付諸行動的完美典範。」

卡特長年擔任「仁人家園」志工，就連2019年在家中跌倒後，仍帶傷去田納西州幫人建...
卡特長年擔任「仁人家園」志工，就連2019年在家中跌倒後，仍帶傷去田納西州幫人建屋。(美聯社)

手術 田納西州 癌症

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