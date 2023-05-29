「災難」債限協議 兩黨都反彈 下一步先安內

國會眾院共和黨與白宮民主黨28日達成最後的債限預算協議，避免美國倒債危機。(美聯社)

債限預算協議最後內容，兩黨各有斬獲與退讓，極右極左派都不滿，企業領袖則鼓掌，呼籲議員盡速投票通過協議，化解債務危機。拜登總統和眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)各自都面臨黨內反彈，但將極力爭取黨內支持，但都可能出現黨員倒戈，也要付出政治成本。

民主黨眾議員 海姆斯(Jim Himes)批評，協議內容根本就缺少民主黨的優先要務，進步黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)稱很難支持；極右派不滿，自由黨團羅伊眾議員(Chip Roy)矢言要阻止法案，估計有60名共和黨 保守派議員不挺。麥卡錫要別外找票。

拜登與麥卡錫達成的協議內容面臨兩黨內部支持與反對的兩派反彈；保守派批評削減算赤字的力道不足，民主黨則擔心改變糧食券等社會福利的領取資格。

眾議員庫斯特(Annie Kuster)表示，白宮磋商員提出「可行且兩黨能合作的解決方案來化解危機」。

進步派黨團主席賈亞帕表示白宮可能很難贏得進步派黨團成員支持，她重申反對糧食券增列工作要求。

眾院情報委員會民主黨資深成員海姆斯28日表示，此協議「不包含任何民主黨的優先要務，一點也不令人意外」。

在共和黨方面，極端保守的眾院自由黨團領導階層強烈反對，眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)推文寫道，「我認為這是場災難」。

共和黨自由黨團要角、德州聯邦眾議員羅伊推文寫道，反對協議的議員很多；共和黨眾院高層消息人士透露，約有60名保守派共和黨員不會投票，這表示麥卡錫幾乎必須要靠多位民主黨議員的跨黨支持，達成兩黨眾議員多數同意，方能在分裂的眾院通過此案。

拜登形容此協議「向前邁進重要一步，削減開支，保障勞動階級的重要計畫和每個人的經濟成長」；羅伊對此表示，「並非每個人都從協議中獲利，此協議保障他與國會的關鍵要務與立法成就」，而白宮也坦言，折衷協議是在分裂政府終能達成的最佳方法。

共和黨領導人深諳與民主黨控制的白宮和參院達成任何妥協協議之際，都會失去部分成員的支持，而當前問題是，此協議能否贏得足夠的民主黨議員支持，填補共和黨倒戈者流失的票數。

儘管民主黨與共和黨內雜音四起，但商業領袖普遍支持白宮與眾院達成的協議。

考量美國違約可能重創全球經濟，商業圓桌協會(Business Roundtable)的200多名執行長齊聲呼籲國會盡速提高債限。

美國商會(USCC)也呼籲眾議員投票通過協議，稱這場投票將納入該組織的「計分卡」評估項目。