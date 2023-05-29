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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

記者顏伶如／綜合報導
圖為紐約一家雜貨店外關於糧食券的公告。（Getty Images）
圖為紐約一家雜貨店外關於糧食券的公告。（Getty Images）

拜登總統與共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)債限談判27日晚間終於達成協議，特色在於雙方各有讓步。從協議內容可以看出，拜登最後並未堅持過去幾個月來主張沒有附加條件的調高舉債上限，共和黨也沒有要求以上個月在眾院通過的預算包裹法案為底線。但這份協議能否及時說服兩黨內的左右反對聲意見，還有待觀察。

POLITICO新聞網站分析，拜登與麥卡錫取得的協議，堪稱民主、共和黨兩黨過去十多年來最具指標意義的債限談判結果。共和黨同意拜登總統提高債限，換來民主黨讓步刪減或凍結下年度的聯邦總預算。

如果未來幾天法案能在參、眾兩院表決通過，從10月開始的下一個會計年度非國防項目可支配(discretionary)預算基本上將遭凍結，聯邦預算將有全面縮減，旨在照顧低收入族群的反飢餓計畫將出現數十年來規模最大的限縮。

POLITICO指出，債限協議六大主要面向包括：

1‧領取福利者必須工作

沒有子女的54歲以下、符合規定的低收入民眾，領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)，如果沒有達到每周工作規定的標準，領取年紀將受限制。現行規定的領取年齡限制僅適用於49歲以下民眾。新版規定將於2030年失效。這項新規等於是增如就業人口，也增加稅收。

2‧能源許可證

為了趕在期限之前達成協議，避免政府倒債危機，原本兩黨都有意大幅改革，希望加速能源開發計畫的聯邦許可證核發。然而，由於時間有限，最後協議內容只包括環評審查必須提高程序效率，未來還要進一步協商。

3‧疫情紓困補助

共和黨在最後達成的債限預算協議中，成功要求收回聯邦發給各州但未啟用的新冠紓困補助...
共和黨在最後達成的債限預算協議中，成功要求收回聯邦發給各州但未啟用的新冠紓困補助款。(美聯社)

2020年以來，國會發放各州、但迄今尚未動用數十億元疫情紓困補助款，將被收回。

4‧國稅局去年增加經費將遭削減

民主黨去年通過為國稅局增加800億經費做為加強針對富人查稅、改善資訊技術系統以及提升客服品質，但其中某些部分將遭削減。

5‧政府支出上限

根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算...
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

共和黨同意民主黨提高債限兩年的結果，遠遠低於共和黨先前主張下一個會計年度刪減1300億預算、為聯邦支出訂下10年上限等訴求。根據協議內容，10月起的2024會計年度非國防預算將保持在6370億元左右，國防預算則以8860億為上限。退伍軍人福利預算則比照拜登要求，2024會計年度凍結在1210億元。

6‧豁免學貸

事關上萬學子的就學貸款案，在目前兩黨達成的債限預算協議中，共和黨沒有就豁 免學...
事關上萬學子的就學貸款案，在目前兩黨達成的債限預算協議中，共和黨沒有就豁 免學貸對白宮讓步。(美聯社)

保守派共和黨眾議員原希望透過債限談判，逼迫白宮取消豁免最高2萬元學貸的計畫，但拜登與麥卡錫協議則對學貸豁免沒有更動。

預算 共和黨 拜登

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