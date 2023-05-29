債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
拜登總統與共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)債限談判27日晚間終於達成協議，特色在於雙方各有讓步。從協議內容可以看出，拜登最後並未堅持過去幾個月來主張沒有附加條件的調高舉債上限，共和黨也沒有要求以上個月在眾院通過的預算包裹法案為底線。但這份協議能否及時說服兩黨內的左右反對聲意見，還有待觀察。
POLITICO新聞網站分析，拜登與麥卡錫取得的協議，堪稱民主、共和黨兩黨過去十多年來最具指標意義的債限談判結果。共和黨同意拜登總統提高債限，換來民主黨讓步刪減或凍結下年度的聯邦總預算。
如果未來幾天法案能在參、眾兩院表決通過，從10月開始的下一個會計年度非國防項目可支配(discretionary)預算基本上將遭凍結，聯邦預算將有全面縮減，旨在照顧低收入族群的反飢餓計畫將出現數十年來規模最大的限縮。
POLITICO指出，債限協議六大主要面向包括：
1‧領取福利者必須工作
沒有子女的54歲以下、符合規定的低收入民眾，領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)，如果沒有達到每周工作規定的標準，領取年紀將受限制。現行規定的領取年齡限制僅適用於49歲以下民眾。新版規定將於2030年失效。這項新規等於是增如就業人口，也增加稅收。
2‧能源許可證
為了趕在期限之前達成協議，避免政府倒債危機，原本兩黨都有意大幅改革，希望加速能源開發計畫的聯邦許可證核發。然而，由於時間有限，最後協議內容只包括環評審查必須提高程序效率，未來還要進一步協商。
3‧疫情紓困補助
2020年以來，國會發放各州、但迄今尚未動用數十億元疫情紓困補助款，將被收回。
4‧國稅局去年增加經費將遭削減
民主黨去年通過為國稅局增加800億經費做為加強針對富人查稅、改善資訊技術系統以及提升客服品質，但其中某些部分將遭削減。
5‧政府支出上限
共和黨同意民主黨提高債限兩年的結果，遠遠低於共和黨先前主張下一個會計年度刪減1300億預算、為聯邦支出訂下10年上限等訴求。根據協議內容，10月起的2024會計年度非國防預算將保持在6370億元左右，國防預算則以8860億為上限。退伍軍人福利預算則比照拜登要求，2024會計年度凍結在1210億元。
6‧豁免學貸
保守派共和黨眾議員原希望透過債限談判，逼迫白宮取消豁免最高2萬元學貸的計畫，但拜登與麥卡錫協議則對學貸豁免沒有更動。
上一則
洛杉磯、上海港海運綠能改革 2050年落實零排放
下一則
FB留言