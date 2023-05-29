債限協議 紐時：拜登找到折中方法？讓步太多？

拜登必須讓協商過的法案在國會通過，考驗他對民主黨同志的影響力。(美聯社)

白宮與眾院共和黨 角力數周之後，終於在27日晚達成預算協議，共和黨同意調升國債債限，民主黨 同意限制聯邦開支，紐約時報28日指出，協議當然吻合拜登 一貫的主張，致力於兩黨合作，但付出的代價是讓民主黨同僚怨恨，真不知拜登是找到理性中道，還是向共和黨讓步太多。

紐時記者貝克(Peter Baker)撰文表示，在這個極講黨派的時代，拜登說自己仍盡力追求兩黨共識、合作，由這次債限、預算協商就可看得出來。貝克認為，但達成協議，付出的代價是讓太多民主黨國會議員銜恨；對於跟共和黨折中合作，他們一點胃口也沒有，而且不禁懷疑起總統是不是不能約束住自己，別一直在轉瞬即逝的追求共識過程中，向對手讓步太多。

拜登必須讓協商過的法案在國會通過，這件事將考驗他對民主黨同志的影響力。

拜登與眾議長麥卡錫達成原則上協議，足可充當拜登當總統治國的個案研究；2020年民主黨初選，他擊敗進步派對手取得提名以來，他的領導由基礎就有緊張。拜登由骨子裡便信仰要跨黨派合作，即便犧牲他自己的某些首重事項，也在所不惜。

拜登的作風自就任兩年半以來屢見不鮮，不管有人懷疑跨黨派包容是否依然可行。最著稱的便是他由國會通過兩黨同意的1兆元基建案、擴大給退伍軍人的醫療，還有提振國產半導體業的投資案；凡此種種，過關時都取得共和黨的票。

貝克表示，但目前與拜登當聯邦參議員的時代已不相同，沒那麼看重兩黨合作。他擺出來的姿態，是一位可以撮合深深分裂的國家的領袖，因此有道理在2024年追求連任。但拜登的想法，與許多民主黨人的利益有所衝突；他們認為，堅定反對前總統川普的共和黨，能取得政治好處，他們希望在2024年奪回眾院，劃出與共和黨更鮮明的反差，對選舉有利。

拜登認為這次協議避免發生災難式的國債違約，不至於讓人民失業、股市重挫、老年人領不到社安金、經濟動盪。他寄望於國人會讚賞這種成熟的領導作風，不拿國家經濟體質來賭博。

但許多左派看來，拜登是向麥卡錫綁架全國的策略讓步，因此很憤怒。拜登說債限是無法商量的，但最後還是協商了，以免國家倒債，幾乎不想費神思考，談判聯邦開支上限是兩碼子事。