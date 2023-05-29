債限預算闖關 麥卡錫可能卡在自己人手裡

麥卡錫(中)當初同意讓三名極右派同黨進入程序委員會，現今面對黨內反彈挑戰。 (Getty Images)

出身加州的眾院 議長麥卡錫 作派一副加州的悠閒，在華府從不被看好能成為議長，但現在他與拜登總統磋商調高國債債限，達成生涯最驚險之舉，他現在必須找到足夠的票，讓全案通過，立法成功；當初他為當選議長，同意三名極右派同黨議員加入權力龐大的程序委員會(House Rules Committee)，如今法案可能就會卡在這三位同僚之手，無法過關，不知他是否後悔。

美聯社28日報導，因國債而府會對峙，隨著6月5日截止日步步進逼，全球高度矚目，看看美國會不會用光現金而付不出應付款項，發生前所未有的倒債，國家經濟大亂，拉著世界經濟陷入危機。

找票 麥卡錫須民主黨 人支持

共和黨在眾院僅有微弱多數，麥卡錫必須找跨黨去找民主黨支持，才能讓妥協的債限案過關，但消息來源指兩黨對27日宣布的協議都不高興。

如果麥卡錫成功讓削減預算的債限妥協案由國會闖關，那可以說他達成前所未有的成就；但他也可能輸得很徹底，只要他與民主黨主政的白宮達成的協議，遭遇共和黨保守派反對，就算通過預算案，還可能被趕下議長寶座。

程序委員會 同僚也恐不買帳

麥卡錫在立法方面從沒以老練著稱，沒有浸淫於法條細節，或領銜起草重大法案。1月他在議長選舉連續失利14次，最後靠著讓眾院累翻、讓極右保守派予取予求，才在第15次投票過關。

華盛頓郵報報導，麥卡錫同意讓三名極右派議員進入名聲不響但權力很大的程序委員會，才取得足夠票數當選議長；現在他與拜登總統達成債限妥協，很快就會了解，當初讓步是否做太過，以至於法案無法由眾院過關。

程序委員會經常被稱為「議長的委員會」(the speaker's committee)，成員完全由議長及少數黨領袖任命，以極端的方式組成，九名成員來自多數黨，只四席來自少數黨。大多數能交由眾院全院投票的法案，首先要由程序委員會考量，決定修正事項、要辯論多久、有無其他特別考量。

麥卡錫讓步，同意讓三名極右派同黨進入程序委員會，讓資深議員及助理們震驚，因為他等於讓委員會唯極右派馬首是瞻。按傳統，四席少數黨委員從不支持由多數黨起草的法案，所以，假如三名極右派不同意麥卡錫與拜登的協議，他們可以與四名民主黨成員團結起來，搞掉法案。