川普關稅違憲 多國表示歡迎 但仍謹慎應對

墨西哥經濟部長厄伯拉特坦承，不知道川普關稅將如何收場。(歐新社)

聯邦最高法院推翻總統川普 對等關稅 ，美國貿易夥伴紛紛表示歡迎，不過仍有全球貿易機構提出警告，進口關稅問題仍存在諸多不確定性。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，聯邦高院裁決讓川普政府關稅政策踢到鐵板，英國政府發言人指出：「這是美國方面的決定，但我們將繼續支持英國企業並等候後續更多細節。」並強調：「英國享有全球最低的對等關稅，無論如何我們都希望與美國保持優惠的貿易地位。」

去年5月，美英達成廣泛的貿易協議，對許多商品徵收10%關稅，儘管裁決推翻川普關稅政策，但仍留下諸多不確定性，英國商會(British Chambers of Commerce，BCC)貿易政策主管貝恩(William Bain)發表書面聲明直言：「法院裁決引發諸多疑問，例如美國進口商如何追回已繳納關稅，以及英國出口商是否也能根據商業貿易條款獲得部分退稅 ，對英國而言，首要任務仍然是盡可能降低關稅。」

同時歐盟貿易事務發言人吉爾(Olof Gill)也重申大西洋兩岸企業界對於關稅「穩定性與可預測性」的重視：「我們與美國政府保持密切聯繫，以了解他們針對此裁決會採取哪些措施，我們將繼續提倡低關稅並努力降低關稅。」

加拿大的加美貿易部長勒布朗(Dominic LeBlanc)也強調：「(此裁決)強化加拿大立場，亦即美國援用『國際緊急經濟權力法』(IEEPA)徵收關稅實屬不合理。」

墨西哥經濟部長厄伯拉特在與川普發表演說同期舉行的一場公開活動上，對美國最高法院的裁決可能產生的影響持謹慎態度。他說，「我不知道最終結果會如何，」他說道，並補充道：「就墨西哥而言，只有部分關稅措施與該法律條款有關，其他措施則無關。」

至於代表瑞士科技業的瑞士金屬工業協會(Swissmem)仍憂心，川普政府可能另闢其他法律途徑讓關稅合法化：「高關稅嚴重損害科技業，然而今天的裁決並未帶來任何勝利。」並強調：「現在最關鍵的是盡速通過具有約束力的貿易協定來鞏固與美國關係。」