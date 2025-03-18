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ICE報到被捕 威州女遭遣送到「從沒去過」的寮國

特派員黃惠玲／綜合報導
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37歲的馬陽育有五個公民子女。(臉書截圖)
37歲的馬陽育有五個公民子女。(臉書截圖)

一名育有五名子女，在威斯康辛州密爾瓦基(MIlwaukee)一家美甲店工作的苗族婦女，依要求到當地美國海關與移民執法局(ICE)報到後遭逮捕，之後更被遣送至她從未踏足過的國家─寮國。

根據當地媒體「密爾瓦基哨兵報」(Milwaukee Journal Sentinel)報導，37歲的馬陽(Ma Yang，音譯)目前被關押在寮國的一間宿舍中，周圍有軍方守衛。她不會說當地語言，也不認識任何人，她還提到，軍方扣留了她所有的文件。

「美國把我送回來等死，」馬陽對該媒體表示。「我甚至不知道該去哪裡，也不知道該做什麼」，她還說，「沒有文件，我怎麼租房、買東西或做任何事情？我現在什麼都不是。」

馬陽出生於泰國曼谷，是越南戰爭後苗族難民的女兒。她在8個月大時與家人一起移居密爾瓦基。7歲起成為美國的合法永久居民，但此身分在她2022年因參與大麻販運案件認罪後被撤銷。

馬陽是2020年一起聯邦大案中被起訴的26人之一。該案指控她幫助清點和包裝寄給加州大麻供應商的現金。她接受了認罪協議，並服刑兩年半。她表示，她的律師錯誤地告訴她認罪協議不會影響她的移民身分。然而她的綠卡在該案後遭撤銷。

服刑期滿後，馬陽被轉移到明尼蘇達州ICE拘留設施。根據那裡的另一位律師建議，她同意簽署一份表明將對她發出驅逐令的文件，以換取釋放。

馬陽的律師當時覺得她永遠不會遭到驅逐出境，因為美國通常每年只會驅逐少數人到寮國，而寮國通常拒絕接受被驅逐者。上個財年，沒有任何被驅逐者遣送寮國。根據ICE的報告，截至去年11月，有近5000名寮國公民在美國背負最終驅逐令。

馬陽表示，如果她知道會失去合法居留權，她寧願接受更長的刑期。

不過，隨著川普總統誓言在美國展開以「數百萬人」為目標的最大規模的驅逐行動後，情況有了明顯轉變。

今年2月，ICE官員要求馬陽到密爾瓦基的設施報到。她依照要求報到後即被拘留，接著送往印第安納州，再轉移到芝加哥，最後在3月6日被送上飛往寮國的航班。

馬陽表示，她在寮國受到軍方當局的訊問，然後被送到永珍(寮國首都)的一間宿舍，守衛不允許她離開或與任何人聯繫長達五天。

幾天前，她被帶去購買手機並提取現金。負責她情況的軍方官員隨後表示，如果她願意可以離開。但她不敢冒險外出。她在那裡沒有朋友或家人，不會說寮國語，而且官員拿走了她所有的文件。

馬陽表示，她糖尿病所需的胰島素及高血壓藥物愈來愈少。而她身患殘疾的伴侶柏布(Michael Bub)，現在被迫成為單親父親也面臨照顧孩子們的困難。

ICE 大麻 移民

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