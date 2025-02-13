我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

上任第一天速降物價遭打臉?川普談話轉趨謹慎

記者顏伶如／綜合報導

川普總統在2024年競選期間曾說，當選後「上任第一天」就能降低物價。不過，他就職迄今已三周，物價依然居高不下，川普提及通膨時說法趨於謹慎，白宮官員則坦承要花更多時間才能達成目標。

紐約時報分析，川普與白宮官員現在談到通膨問題時態度都變得更加謹慎，淡化處理消費者買菜等日常開銷短期內能夠下降的可能，由此可見總統對於控制物價其實愛莫能助，通膨基本上是由全球經濟勢力決定。

口徑趨於保留讓川普得以重新調整民眾對物價多快能恢復平穩的期望，川普在同一時間則可推動關稅、減稅等政策，但經濟學者已經提出警告，這些措施恐讓通膨火上加油。

川普與白宮幕僚認為，擴大美國能源產量、放寬法規限制，都有助於降低成本，而且加班費免繳稅等稅務提案有助於對抗通膨，為勞工工作更長時間提供誘因，進而擴大勞動生產力。

川普上周接受福斯新聞網(Fox News)訪問，被問到美國家庭物價壓力何時能減輕時答道，政策將讓美國成為富裕國家，從理論上看來，消費者將因為收入增加而減輕負擔。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)上周被媒體問到美國民眾何時可以感覺物價壓力終於減輕時則回答：「我並沒有時間表。」

副總統范斯(JD Vance)1月間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時也透露，短期內物價可能無法降低。他說：「羅馬不是一天造成的，」可能要花一些時間才能看到物價下降。

雞蛋為例，截至1月，一打雞蛋平均價格4.95元，數個月之前平均價格不到3元。過去一年中，雞蛋價格上漲將近53%，受到禽流感爆發導致雞蛋短缺的影響，價格可能持續攀升。Waffle House等餐廳已為雞蛋額外收費。

川普 雞蛋 白宮

上一則

強硬不撕破臉 墨西哥總統因應川普策略奏效 加、歐取經

下一則

美官員：馬斯克員工 誤獲財政部支付系統修改權限

延伸閱讀

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表
麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫
川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前
美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？