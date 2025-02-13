上任第一天速降物價遭打臉?川普談話轉趨謹慎

川普 總統在2024年競選期間曾說，當選後「上任第一天」就能降低物價。不過，他就職迄今已三周，物價依然居高不下，川普提及通膨時說法趨於謹慎，白宮 官員則坦承要花更多時間才能達成目標。

紐約時報分析，川普與白宮官員現在談到通膨問題時態度都變得更加謹慎，淡化處理消費者買菜等日常開銷短期內能夠下降的可能，由此可見總統對於控制物價其實愛莫能助，通膨基本上是由全球經濟勢力決定。

口徑趨於保留讓川普得以重新調整民眾對物價多快能恢復平穩的期望，川普在同一時間則可推動關稅、減稅等政策，但經濟學者已經提出警告，這些措施恐讓通膨火上加油。

川普與白宮幕僚認為，擴大美國能源產量、放寬法規限制，都有助於降低成本，而且加班費免繳稅等稅務提案有助於對抗通膨，為勞工工作更長時間提供誘因，進而擴大勞動生產力。

川普上周接受福斯新聞網(Fox News)訪問，被問到美國家庭物價壓力何時能減輕時答道，政策將讓美國成為富裕國家，從理論上看來，消費者將因為收入增加而減輕負擔。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)上周被媒體問到美國民眾何時可以感覺物價壓力終於減輕時則回答：「我並沒有時間表。」

副總統范斯(JD Vance)1月間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時也透露，短期內物價可能無法降低。他說：「羅馬不是一天造成的，」可能要花一些時間才能看到物價下降。

以雞蛋 為例，截至1月，一打雞蛋平均價格4.95元，數個月之前平均價格不到3元。過去一年中，雞蛋價格上漲將近53%，受到禽流感爆發導致雞蛋短缺的影響，價格可能持續攀升。Waffle House等餐廳已為雞蛋額外收費。