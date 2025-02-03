魯比歐下最後通牒 巴拿馬不續簽中國「一帶一路」

美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾(左一)，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(美聯社)

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)2日與巴拿馬總統穆里諾(José Raúl Mulino)會面，魯比歐表示，巴拿馬若不能改變中國對巴拿馬運河 的影響，美國將對此採取必要行動；穆里諾於會後表示，不再續約中國「一帶一路」。

國務卿指若不改變中國對巴拿馬運河影響 美將採必要行動

魯比歐於1日至6日規畫訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國；他首站抵達巴拿馬首都，與穆里諾和巴拿馬外交部長馬丁內斯·阿查(Javier Martinez-Acha)會晤。

美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(路透) 美國國務卿魯比歐2日會晤巴拿馬總統穆里諾(中)，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(路透、美聯社)

美國總統川普 多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標；川普指控，中國現在實際控制巴拿馬運河。

穆里諾在與魯比歐會面前曾表示，他不會討論巴拿馬運河的所有權；穆里諾指出，運河的所有權已經確定，是屬於巴拿馬的，沒有討論的空間。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)指出，魯比歐向穆里諾表示，川普初步判斷，中國共產黨現行對巴拿馬運河的影響和控制，不但對運河構成威脅，還違反「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)。

布魯斯說，魯比歐向穆里諾充分表達現狀是不可接受的，若無法做出立即的改變，將導致美國採取必要的措施來保護美國在條約之下擁有的權利。

根據英國BBC報導，雙方會面後，穆里諾向記者表示，他沒有觀察到美國動用武力取得運河的嚴重威脅；穆里諾也表示，他向美方提議技術磋商，針對川普對中國影響力的擔憂做說明。

據全美公共廣播網(PBS)報導，穆里諾表示，他明白中國在運河兩端的港口的角色讓華府方面感到擔憂；穆里諾也宣布，不續簽中國的「一帶一路」。

巴拿馬前總統瓦雷拉(Juan Carlos Varela)在2017年6月宣布和中華民國斷交，改與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。