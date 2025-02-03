我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

魯比歐下最後通牒 巴拿馬不續簽中國「一帶一路」

記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾(左一)，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(美聯社)
美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾(左一)，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(美聯社)

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)2日與巴拿馬總統穆里諾(José Raúl Mulino)會面，魯比歐表示，巴拿馬若不能改變中國對巴拿馬運河的影響，美國將對此採取必要行動；穆里諾於會後表示，不再續約中國「一帶一路」。

國務卿指若不改變中國對巴拿馬運河影響 美將採必要行動

魯比歐於1日至6日規畫訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國；他首站抵達巴拿馬首都，與穆里諾和巴拿馬外交部長馬丁內斯·阿查(Javier Martinez-Acha)會晤。

美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾，要求巴國須立即減少中國在運河地...
美國國務卿魯比歐(右二)2日會晤巴拿馬總統穆里諾，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(路透)
美國國務卿魯比歐2日會晤巴拿馬總統穆里諾(中)，要求巴國須立即減少中國在運河地區...
美國國務卿魯比歐2日會晤巴拿馬總統穆里諾(中)，要求巴國須立即減少中國在運河地區的影響力。(路透、美聯社)

美國總統川普多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標；川普指控，中國現在實際控制巴拿馬運河。

穆里諾在與魯比歐會面前曾表示，他不會討論巴拿馬運河的所有權；穆里諾指出，運河的所有權已經確定，是屬於巴拿馬的，沒有討論的空間。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)指出，魯比歐向穆里諾表示，川普初步判斷，中國共產黨現行對巴拿馬運河的影響和控制，不但對運河構成威脅，還違反「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)。

布魯斯說，魯比歐向穆里諾充分表達現狀是不可接受的，若無法做出立即的改變，將導致美國採取必要的措施來保護美國在條約之下擁有的權利。

根據英國BBC報導，雙方會面後，穆里諾向記者表示，他沒有觀察到美國動用武力取得運河的嚴重威脅；穆里諾也表示，他向美方提議技術磋商，針對川普對中國影響力的擔憂做說明。

據全美公共廣播網(PBS)報導，穆里諾表示，他明白中國在運河兩端的港口的角色讓華府方面感到擔憂；穆里諾也宣布，不續簽中國的「一帶一路」。

巴拿馬前總統瓦雷拉(Juan Carlos Varela)在2017年6月宣布和中華民國斷交，改與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

巴拿馬運河 魯比歐 川普

上一則

談關稅戰 川普：讓美國再次偉大 值得付出「痛苦」代價

下一則

加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅

延伸閱讀

川普關注後院 拉丁美洲禍福難測

川普關注後院 拉丁美洲禍福難測
美方關切巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽「一帶一路」

美方關切巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽「一帶一路」
被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫
魯比歐見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響

魯比歐見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」