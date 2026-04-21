攝取蛋白質 心臟醫不建議吃太多紅肉：會刺激發炎

專家憂心大量攝取肉類，容易引發心血管疾病，建議攝取其他植物性蛋白質，確保營養均衡。(美聯社)

美國人對肉品業者的宣傳深信不疑，導致蛋白質攝取量大增，肉類銷售也創下歷史新高，不過專家憂心大量攝取肉類，容易引發心血管疾病 ，建議攝取其他植物性蛋白質，確保營養均衡。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美國食品產業協會(FMI)與肉類研究所(Meat Institute)上個月公布年度報告，證實逾四分之三消費者將肉類與家禽視為「健康均衡飲食一部分」，高於2020年64%；同時45%受訪者「積極烹飪更多含有肉類或家禽的三餐」，31%受訪者則坦言「偶爾會這樣做」。

肉類協會執行長波茨(Julie Anna Potts)發表聲明強調，該報告「進一步證實肉類為消費者提供『 健康、便捷、價格合理的膳食 』，具有『 清楚且不可替代的作用 』。」

儘管老人、孕婦與減重者更需要攝取大量蛋白質，不過塔夫茲大學(Tufts University)營養師亨尼西(Erin Hennessy)強調：「蛋白質攝取量對於個人健康而言，並非單純的線性關係，正是大家誤踩的地雷。」

美國人對肉品業者的宣傳深信不疑，導致蛋白質攝取量大增，肉類銷售也創下歷史新高。(歐新社)

肉類富含蛋白質，不過飽和脂肪也常見於紅肉，會導致低密度脂蛋白膽固醇(LDL)升高與血管硬化，進而引發心臟病 或中風 ，耶魯大學醫學院(Yale Medicine)心臟科醫師赫爾(Sarah C. Hull)指出：「數十年來我們已知飽和脂肪帶來的危害，直到最近更發現紅肉含有許多刺激發炎的化合物。」

另外針對肉類研究所去年提出「攝取肉類與心血管不良代謝有因果關連的證據渺小」的說法，赫爾提出反駁：「這與菸草業者試圖削弱大量數據證明吸煙嚴重危害的策略，如出一轍。」並強調有大量證據支持「以全形食物、植物性食物為主，減少攝取紅肉和高度加工食品」才是正確的健康飲食。

還有美國心臟病學會(American College of Cardiology)、美國糖尿病協會(American Diabetes Association)和營養與飲食學會(Academy of Nutrition and Dietetics)紛紛建議限制肉類攝取量並提高植物性食物占比，若以每公斤體重每日攝取0.8公克蛋白質計算，體重68公斤(150磅)成年人每天攝取54克蛋白質即可，亨尼西強調：「整體來說，絕大多數國人均能達到建議攝取量。」