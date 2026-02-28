CDC：五分之一兒童和青少年肥胖 比率創新高

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
國家衛生統計中心數據顯示，2021年8月至2023年8月，全美2至19歲兒童和青少年，肥胖率為21.1%，高於1971年至1974年調查期間的5.2%。(美聯社)
國家衛生統計中心數據顯示，2021年8月至2023年8月，全美2至19歲兒童和青少年，肥胖率為21.1%，高於1971年至1974年調查期間的5.2%。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)25日發布報告指出，兒童和青少年肥胖率創新高，而成人肥胖率可能正在放緩。

研究人員利用隸屬CDC的國家衛生統計中心(NCHS)進行的國家健康與營養調查(NHANES)看身高和體重測量數據，發現在2021年8月至2023年8月，2至19歲兒童和青少年，肥胖率為21.1%；相較之下，1971年至1974年調查所得的數據為5.2%。

報告顯示，7%的兒童患有重度肥胖，顯著高於50年前的1%。

「這令人極為擔憂，」哈佛大學公共衛生學院營養學教授大衛路德維希(David Ludwig)告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，「在1970年代，兒童肥胖非常罕見，每20個才有1個。而現在，每5個孩子就有1個肥胖。」

路德維希表示，2至5歲兒童肥胖率，曾經從2009-2010年的12.1%下降到2013-2014年的9.4%，但後來又上升到現在已達14.9%，「整體趨勢仍在上升。」

西北大學范伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)外科和兒科副教授賈斯汀萊德(Justin Ryder)表示，扭轉兒童肥胖率上升的趨勢，2至11歲的兒童就須改變生活方式如更健康的飲食。

調查12至19歲的青少年，近23%被認為是肥胖。萊德表示，這代表他們符合強化治療，無論是生活方式調整，還是藥物或手術治療。

「要看到肥胖率下降，唯一的辦法就是認真對待12至19歲青少年，為他們提供藥物治療。」萊德說，「我認為GLP-1受體激發劑的出現發揮了作用。」

GLP-1，類升糖素胜肽-1型，能夠模擬進食後腸道產生的GLP-1激素。

它可以幫助產生更多胰島素，進而降低血糖，進而幫助控制二型糖尿病。它還可以與大腦相互作用，發出飽腹訊號，這與飲食和運動相結合，可以幫助超重或肥胖者減重。

許多GLP-1受體激發劑已經成為很多人熟悉的品牌，包括「胰妥讚」(Ozempic)、「周纖達」(Wegovy)、「猛健樂」(Mounjaro)、Zepbound和「易週糖」(Trulicity)。

至於成人，2021年8月至2023年8月期間進行的調查發現，20歲及以上的成年人中有40.3%屬於肥胖，其中9.7%為重度肥胖，另有31.7%被歸類為過重。相比之下，在2017至2018年的調查中，有42.4%的成年人被歸類為肥胖，這是有史以來最高的數字。這兩次最近調查之間的差距，可能顯示下降的趨勢。

CDC 糖尿病 疾病防治中心

