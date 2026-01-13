門診難約、醫費又漲 看診要有策略…整理用藥清單

高效率就醫的首要之務是建立長期且穩定的基層醫病關係。(美聯社)

在醫療體系面臨門診難以掛號、醫療成本與保險費用同步上漲的情況下，如何在有限的看診時間內獲得最大效益，成為大眾的共同課題。醫療專家指出，與其將就醫視為臨時應付的例行程序，不如把每一次看診當成需要事前規畫好的「專業會談」，才能在資源緊縮的時代，確保自身健康權益不被壓縮。

美國家庭醫生學會(American Academy of Family Physicians，AAFP)主席莎拉‧諾薩爾(Sarah Nosal)指出，從20多歲的年輕人到高齡長者，普遍都會出現「診間健忘症」。

美聯社報導，「診間健忘症」指的是病患在看診期間，因為過於緊張或受限與醫師晤談的時間，無法完整描述自身症狀，甚至忘記正在服用的藥物。許多人走出診間後，才驚覺關鍵問題尚未詢問醫師。

諾薩爾坦言，即便是專業醫師，看診時也不可能記住所有需要討論的健康細節，遑論普羅大眾。

專家普遍認為，高效率就醫的首要之務是建立長期且穩定的基層醫病關係。家庭醫師或內科醫師若能長期追蹤病患狀況，便能掌握病患的健康常態，不僅有助於慢性病管理與預防接種，也能在症狀出現細微變化時，及早察覺異狀。

對年輕成人而言，這是學習獨立管理自身健康狀況的重要過程，包括整理個人病史、疫苗紀錄，以及了解家族遺傳疾病風險因子，如糖尿病 、中風 或早發性癌症 等。

看診前，做好充足準備可大幅提升就診與醫療效率。專家建議，病患應事先整理完整的用藥清單，包括處方藥、非處方藥、藥膏與營養品。

諾薩爾提醒，薑黃等看似天然的補充劑，可能與特定藥物產生交互作用，影響治療成效。

另外，就診前，請確認醫生是否收到您最近的醫療檢查報告、住院或就診其他醫療機構的紀錄，畢竟電子病歷並非完全共享。

同時，擬定一份症狀與提問清單，並依重要性排序，這樣有助醫生留意「危險警訊」，尤其是可能因為尷尬或時間不足而忽略的心理或性相關私密議題。

進入診間後，主動且坦率地與醫生溝通相當重要。專家鼓勵病患詢問診斷依據、疾病復發機率；病情複雜或多重病症者，攜伴就醫可協助提問與紀錄醫囑。