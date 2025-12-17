高血糖、聽力、教育…失智3大風險 可藉公共政策改變

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
高血糖與失智症的關聯性最強，因其會損害大腦中的微血管。（美聯社）

越來越多研究顯示，透過推動大腦健康的生活方式改變或公共政策，近半數的失智症病例有可能預防或延緩。

根據樂齡會(AARP)，一項對逾600項研究的分析指出，高血糖、聽力喪失和低教育程度是美國失智症最強大、最一致的風險因素。該機構副總裁羅德里格茲(Juan Rodriguez)表示，「了解哪些因素影響最重要，有助我們讓社區更有力地降低失智風險，」他說，「這些研究提供人們今天就能採取的具體做法，促進腦部健康，延長長者高品質生活。」

該分析檢視了由《刺胳針》(Lancet)「失智症預防、介入與照護委員會」於2020年確立的12項風險因素。這項為期兩年的計畫聚焦於美國人口，並指出各州之間的差異。此研究由樂齡會、阿茲海默症資料倡議組織（Alzheimer’s Disease Data Initiative，AD Data Initiative）以及華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）共同合作完成。

以下介紹對美國人口而言最重要的三個風險因素：

高血糖／損害腦微血管

研究人員發現，高血糖與失智症的關聯性最強，因其會損害大腦中的微血管，糖尿病患者和糖尿病前期患者的失智症風險都會增加。

根據該分析，符合世界衛生組織（WHO）對「糖尿病前期」的定義、空腹血糖為6.1mmol/liter（毫摩爾/升，衡量血糖濃度的國際單位）（或 110 mg/dL，毫克/分升，美國用單位），其失智症風險比空腹血糖處於正常範圍（4.8至5.4mmol/liter）的人高出15%至32%。而符合WHO對「糖尿病」的定義、空腹血糖達到7.0 mmol/公升（或126mg/dL）的人，其失智症風險則高出35%至55%。

根據2025年《刺胳針》一項報告，2023年有超過4000萬美國人，相當於12%的人口患有糖尿病。根據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)數據，超過700萬名美國人患有阿茲海默症，這是最常見的失智症形式。預計到2050年，人數還會上升到近1300萬人。

聽力喪失／失智風險增

分析指出，患有中度聽力喪失的人比聽力正常的人，罹患失智症的可能性高出29%，而重度聽力喪失者的可能性則高出49%。

配戴助聽器可以降低這種風險。《刺胳針》期刊的一項研究發現，透過年度評估衡量，三年內有失智症風險的老年人若配戴助聽器，其認知功能退化程度比未配戴者低 48%。

成年後透過學習新事物來刺激大腦，有助於大腦建立新的連結。(美聯社）

教育程度／學習能刺激腦

一個人的教育程度愈低，出現失智症的可能性就愈大 ，因為與接受18年教育，相當於高中、大學和研究所畢業的人相比，只接受教育12年的人出現失智症的可能性高了23%。

學習能刺激大腦，而較高的教育成就也與較高的收入相關。約翰霍普金斯大學醫學院醫學副教授兼老年醫學專科醫師格林（Ariel Green）表示，擁有較多財力可提高一個人獲得醫療照護、均衡營養飲食、空氣清潔且安全的居住環境、以及穩定住房的機會，而這些因素都能促進整體健康。

對此，「健康指標和評估研究所」研究人員史坦梅茲(Jaimie Steinmetz)表示，雖然人們無法改變年輕時接受教育的質量，但是研究結果可指引公共政策，若是投入資源改善教育體系，數十年後便可降低失智症對社會的整體負擔。

史坦梅茲指出，研究人員並未探討腦力遊戲、填字遊戲或其他人們在老年階段可能用來活化大腦的策略之影響。然而，其他研究顯示，在成年後透過學習新事物來刺激大腦，有助於大腦建立新的連結。

該分析也列出了其他七個導致失智症風險的主要因素，包括空氣汙染、憂鬱症、身體活動不足、導致住院的創傷性腦損傷、吸菸、高血壓和社交孤立。長期暴露於空氣汙染的社區，與生活在空氣非常乾淨地區的人相比，罹患失智症的風險高出14%。

聽損者若配戴助聽器可以降低失智風險。(美聯社）

