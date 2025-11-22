1天走5000步 有助延緩認知衰退

一項研究指出，對阿茲海默症高風險族群而言，每天多走幾步路，可能有助於延緩認知能力退化的速度。(美聯社)

一項研究指出，對阿茲海默症 (Alzheimer's Disease)高風險族群而言，每天多走幾步路，可能有助於延緩認知能力退化的速度。

據華盛頓郵報報導，研究人員在「自然醫學」期刊(Nature Medicine)指出，罹患早期、尚未出現症狀的阿茲海默症患者中，每天步行3000至5000步者，其認知衰退速度平均比走得更少的人延後三年，若每日達5000至7000步，則可延後約七年。麻州 總醫院(Massachusetts General Hospital)神經科醫師姚慧瑩(Wai-Ying Wendy Yau，音譯)指出，「如果你平時很少活動，即使只是適度地多動一點，也能幫助放慢退化的速度。」

這次研究對象約300名年長者，其中部分人因腦部掃描顯示有β澱粉樣蛋白(amyloid beta)堆積，被認定為阿茲海默症高風險群。研究團隊平均追蹤長達九年，發現步數較多者，腦內另一種會糾結神經細胞、阻斷訊息傳遞的濤蛋白(Tau protein)累積速度也較慢。

姚慧瑩指出，這次的研究發現了「步行與認知退化之間有關聯」，而非直接的因果關係。不過結果顯示，規律運動可能有助於延緩阿茲海默症早期病程的發展，「運動的習慣確實難以建立，但我總告訴病人，每多動一步都對大腦健康有幫助，」她說。

先前動物實驗已發現，運動可延緩病程，但姚慧瑩指出，運動是否對人類產生相同效果需待更多證據證實。這次的受試者年齡介於50至90歲之間，研究初期皆無失智或記憶問題。所有人接受正子斷層掃描(PET scan)，測量腦內β澱粉樣蛋白與濤蛋白含量並在研究開始階段連續七天配戴計步器，統計每日平均步數。

姚慧瑩仍不確定運動為何有益大腦健康，推測可能與改善腦部血流或降低發炎有關，「其他研究已顯示，不只步行，各種形式的身體活動都對腦部有益。下一步應該釐清，究竟是運動強度、時間還是頻率對早期阿茲海默症最為關鍵」她說。